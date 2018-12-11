Halk yaka silkiyor! Hırsız maymunlardan illallah geldi

Ulaştırma Bakanlığı çalışanı Priya Singh, dışarıda yemek yiyemediklerini, maymunların ellerindeki yiyecekleri alıp kaçtığını anlatırken, "Bazen cep telefonunu bile alıp gidiyorlar" dedi.

Başka bir idari görevli ise Hint şebeklerinin pencereden bakanlık binalarına girip bazı resmi belgeleri yırtıp attıklarından şikayet etti.

Maymunların bölgeden çıkarılması için semte 40 görevli yerleştirildi.

Hayvan hakları aktivisti Kartik Satyanarayan ise halka bir çağrıda bulunarak "Maymunları beslemeyin. Kafaları karışıyor. Sonra sürekli sizden yiyecek bekliyorlar" dedi.

