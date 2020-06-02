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  4. Hindistan'da motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı

Hindistan'da motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.06.2020 09:22 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dezenfekte noktaları kurulan Hindistan'da bir kişi, motoru ile dezenfekte edilirken alev aldı. O anlar amatör kameralara yansıdı.

Hindistan'ın Gucarat eyaletindeki Ahmedabad kentinde koronavirüs dezenfekte kontrol noktasında, motorlu bir kişi dezenfekte edilirken alev aldı. Motosikletin alev almasıyla panik olan sürücüye, dezenfekte işlemi yapan görevliler ve çevredeki polis memurları müdahale etti. Görgü tanıklardan biri olayla ilgili yaptığı açıklamada, 'Başka bir işçi, daha fazla hasar görmesini önlemek için motosikleti hemen çekti. İşçilerden birinin bir yangın söndürücü kapmak için koştuğunu gördükten sonra gelip ateşe püskürtmeye başladı' dedi.


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