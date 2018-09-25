Hindistan’da nehir otobüsü yuttu

Hindistan’ın Himaçhal Pradeş eyaletindeki Manali şehrinde sağanak yağışlar sele sebep oldu. Sel suları birçok maddi hasar bırakırken, taşan Beas nehri bir turist otobüsünü yuttu.
Beas nehrinin yanına park eden turist otobüsü içindeki turistleri boşalttıktan kısa bir süre sonra altındaki toprağın nehir tarafından kopartılmasıyla birden nehrin içine düştü ve hızla sürüklenerek gözden kayboldu. Yetkililer olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladılar. Tatil merkezi olan Manali şehri dâhil eyaletteki birçok otoyol trafiğe kapatıldı. (İHA)
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