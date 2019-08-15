HABER

Hindistan'da ölü sayısı 282'ye yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 15.08.2019 08:33 | Son Güncelleme

Hindistan'ın güney, batı ve orta kesimlerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 282'ye çıktı.

Hindistan'da ölü sayısı 282'ye yükseldi

Hindustan Times'ın haberine göre, Kerala, Karnataka, Maharaştra, Gujarat ve Madhya Pradeş eyaletlerinde devam eden yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında toplam 282 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, ölü sayısının 102'ye yükseldiği Kerala eyaletinde kayıp 29 kişiye henüz ulaşılamadığını, Karnataka eyaletinde de ölü sayısının 61'e yükseldiğini bildirdi.

Seller nedeniyle Maharaştra eyaletinde yaşamını yitirenlerin sayısı 49'a çıkarken, aşırı yağışlar Gujarat eyaletinde 31 ve Madhya Pradeş eyaletinde de 39 kişinin hayatına mal oldu.

Diğer yandan, Kerala'da geçen hafta boyunca 90'a yakın toprak kayması meydana geldiği ve şiddetli yağışların eyaletin bazı kesimlerinde iki gün daha etkisini sürdüreceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

PARTNERÜnlü çiftin çocukları ilk kez görüntülendiÜnlü çiftin çocukları ilk kez görüntülendi
Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itirafKanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf
ABD yeni bir saldırıyla sarsıldı! Çok sayıda polis yaralı!ABD yeni bir saldırıyla sarsıldı! Çok sayıda polis yaralı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan toprak kayması

En Çok Okunan Haberler

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Rekor transfer resmen açıklandı!

Rekor transfer resmen açıklandı!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Dünyanın gündemindeki kriz sonrası Trump'tan çağrı!

Dünyanın gündemindeki kriz sonrası Trump'tan çağrı!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

ABD yeni bir saldırıyla sarsıldı! Çok sayıda polis yaralı!

ABD yeni bir saldırıyla sarsıldı! Çok sayıda polis yaralı!

Dünyanın gündemindeki kriz sonrası Trump'tan çağrı: İsterse çözebilir

Dünyanın gündemindeki kriz sonrası Trump'tan çağrı!

NATO, jet krizinde Rusya'yı suçladı

NATO, jet krizinde Rusya'yı suçladı

Yeni Zelandalı yetkililerden 'Brenton Tarrant mektubu' açıklaması

'Mektup' skandalı sonrası açıklama: Hata yaptık, özür dileriz

İdlib’de rejime ait bir Rus uçağı düşürüldü

İdlib’de rejime ait bir Rus uçağı düşürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.