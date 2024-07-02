Hindistan'da 'Ölüm ayini'... İzdiham katliama yol açtı: 87 ölü!

NDTV kanalının haberine göre, Uttar Pradeş'in Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği esnasında izdiham meydana geldi. İlk belirlemelere göre, izdiham nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti. Daha sonra gelen bilgilere göre ölü saysının 87'ye çıktığı ifade edildi.

ÖLÜM AYİNİ!

Eyalete bağlı Etah bölgesi yetkililerinden Dr. Umesh Kumar Tripathi, konuya ilişkin açıklamasında, "İzdihamda 25'i kadın, 2'si erkek olmak üzere 27 kişi öldü. Yaralıların bazıları hastanelere kaldırıldı." dedi.

Kıdemli polis Rajesh Kumar da izdihamda ölenler arasında 3 çocuğun bulunduğunu belirtti.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





