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Hindistan'da 'pes' dedirten olay! Binlerce kişiye aşı diye tuzlu su enjekte ettiler

07.07.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da binlerce kişiye sahte koronavirüs aşısı yapıldığı ve fark etmeden geniş kapsamlı bir dolandırıcılığın avına düştükleri tespit edildi. Bu kişiler arasında doktor ve sağlık çalışanların da bulunurken kişilere aşı diye tuzlu su enjekte edildi.

Hindistan'da 'pes' dedirten olay! Binlerce kişiye aşı diye tuzlu su enjekte ettiler

Kovid-19 pandemisinden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da sahte aşı skandalı patlak verdi.

Yetkililer, Mumbai kentinde ve çevresinde bir grup dolandırıcının yüzlerce kişiye aşı diye tuzlu su enjekte ettiğini bildirdi. Aralarında doktorların da bulunduğu dolandırıcılar tutuklandı.

Olay, AstraZeneca lisansı altında üretilen Covishield adlı aşıyı yaptırdığını sananların hükümetin aşıyla ilgili internet sitesinde kendilerini bulamamasından ve aşı kartlarından şüphelenmesiyle ortaya çıktı. Bunun ardından durum polise intikal etti ve bir soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, 25 Mayıs-6 Haziran arasında 12 toplu aşılama etkinliği düzenlendiğini ve tahmini 2 bin 500 kişiye tuzlu su enjekte edildiğini söyledi.

AŞI BAŞINA 10 İLE 17 DOLAR ALINIYORDU

Mumbai polisinden Vishal Thakur, dolandırıcıların aşı başına 10-17 dolar (80-150 TL) aldığını ve toplamda yaklaşık 28 bin dolar (yaklaşık 240 bin TL) kazandığını ifade etti.

"Dolandırıcılar tuzlu su enjekte ediyorlardı. Kurdukları her aşı merkezinde bunu yapıyorlardı" diyen Thakur sahte aşı kartı, aşı şişesi ve şırınga için bir hastane kullanıldığını kaydetti.

Dolandırıcılık, cinayet girişimi ve komplo düzenlemekle suçlanan 14 kişi tutuklandı. Mumbai'deki Shivam Hastanesi de mühürlendi.

Thakur, soruşturmanın devam ettiğini ve tutuklu sayısının artabileceğini sözlerine ekledi.

COVID VAKA SAYISI 30 MİLYONU GEÇTİ

Toplam Kovid-19 vaka sayısı 30 milyonu geçen Hindistan, en çok vaka görülen ülke listesinde ABD'nin ardından ikinci sırada. Ülkede 403 bini aşkın kişiyse virüs yüzünden hayatını kaybetti.

Oxford Üniversitesi’nin verilerine göre yaklaşık 1,4 milyar kişinin yaşadığı ülkede 340 milyondan fazla kişi aşı yaptırdı. Ancak iki doz aşı yaptıranların sayısı nüfusun yüzde 4,6'sına tekabül ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan Aşı
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