Hindistan'da salgında yetersiz kalan hükümet yetkilileri cezalandırılacak

Pazar günü ülkede günlük vaka sayısında çok az düşüş gerçekleşti. Önceki gün 401,993 olan vaka sayısı Pazar günü 392,488’e geriledi. Ancak son 24 saatte 3 bin 689 kişi yaşamını yitirdi. Hindistan’da Covid-19’dan ölenlerin sayısı resmi rakamlara göre 215 bini aştı ancak uzmanlar hem can kaybı hem de vaka sayısının gerçek rakamları yansıtmadığı düşüncesinde.

HÜKÜMET YETKİLİLERİNE CEZA

Hükümet, oksijen tankerlerini en fazla etkilenen bölgelerdeki hastanelere yetiştirmek için demir yolları, hava kuvvetleri ve donanmayı kullanıyor. Hükümetin oksijeni düzenli sağlayamaması nedeniyle bazı hastane yetkilileri mahkemenin başkentte sürece müdahale etmesini istemişti. Yeni Delhi’de salgının hızının azaltılması için kapanma bir hafta uzatılmış durumda. Yeni Delhi Yüksek Mahkemesi hastaneler için ayrılan oksijenlerin gerekli dağıtımının yapılmaması halinde hükümet yetkililerini cezalandıracağını kaydetti.

ASKERİ HASTANELER AÇILDI

Hakimler Vipin Sanghi ve Rekha Patil, insanların ölmemesi gerektiğini belirtti ve mahkeme sürecini başlatacaklarını açıkladı. Son 24 saatte Yeni Delhi’de 412 kişi yaşamını yitirdi. Salgının başlamasından beri bu kentteki en yüksek oran. Ordu insani krizi kontrol altına alabilmek için askeri hastanelere sivillere açtı. Ordu emekli olan 600 doktoru da yeniden göreve çağırdı. Hindistan ayrıca 18 yaşından büyük herkesin aşı olabileceğini açıkladı. Ocak ayından beri nüfusun sadece yüzde 10’u tek doz aşı oldu ve sadece yüzde 1.5’u iki doz aşı oldu. Bununla birlikte ülke dünyanın en fazla aşı üreticisi ülkeleri arasında. Amerika, İngiltere, Almanya ve diğer bazı ülkeler Hindistan’a testler ve oksijen tedariki gibi bazı konularda yardım ediyor.

