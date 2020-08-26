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Hindistan'da sanal mezuniyet töreni: Diplomalar avatarlara verildi

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2020 11:49 | Son Güncelleme

Kovid-19 nedeniyle etkinliklerin iptal edildiği bir dönemde Hindistan Teknoloji Enstitüsü Bombay (IITB), öğrencileri mezuniyet töreninin verdiği mutluluktan mahrum bırakmamak için avatarlı tören düzenledi. Her öğrenci kendine özel olarak kişiselleştirilmiş avatarıyla diplomasını aldı.

Hindistan'da sanal mezuniyet töreni: Diplomalar avatarlara verildi

Yeni tip koronavirüs neredeyse hayatın her alanını etkilemeye devam ederken, virüs, eğitim hayatını tamamlayan birçok kişinin ailesi ve sevdikleriyle mezuniyet törenine katılma şansından da mahrum kalmasına neden oldu. Ancak Kovid-19’den dolayı yeni normalleri benimseyen bir üniversite, öğrencilerinin mezuniyet mutluluğunu yaşamaları için farklı bir yol buldu.

Hindistan Teknoloji Enstitüsü Bombay (IITB), pazar günü sanal mezuniyet töreni düzenledi. Sanal törende 2 bin öğrencinin avatarı, enstitü direktörü Subhasis Chaudhuri'nin avatarı tarafından diplomasını aldı.

Hindistan hükümetinin Basın Enformasyon Bürosu (PIB) tarafından yapılan açıklamaya göre bu benzersiz kutlama, iki yerel televizyonun yanı sıra YouTube ve Facebook'ta da canlı olarak yayınlandı.

"Enstitü, öğrencilerin sağlığını riske atmadan ama aynı zamanda onları Hindistan'ın önde gelen mühendislik enstitüsünden mezun olma gururu ve başarı duygusundan mahrum bırakmadan böyle bir sanal gerçeklik mezuniyet törenini düzenlemenin en iyi yol olduğunu düşündü" ifadesine yer verilen açıklamada, öğrencilere aynı zamanda sanal kampüsü gezme imkanı da verildiği de belirtildi.

‘KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ HAVALI AVATARLAR HAZIRLANDI'

Bu eşsiz deneyimi yaşayan öğrenciler, online olarak yaşadıklarını paylaştı. Avatarının diplomayı aldığı bir GIF'i paylaşan bir kişi, "Doktora diplomamı IITB'nin 58. Mezuniyet Töreni'nde teslim aldım. Komite herkes için kişiselleştirilmiş ve havalı avatarlar hazırladı" ifadelerini kullandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, töreni ' geleneklerin ve teknolojinin harika bir karışımı" olarak nitelendirdi.

IITB, Google CEO'su Sundar Pichai gibi Silikon Vadisi'nin önde gelen isimlerinin mezun olduğu, Hindistan'ın en prestijli teknik üniversitelerden biridir.


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