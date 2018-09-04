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Sıçan humması salgını başladı: 2 günde 11 ölü

04.09.2018 14:30 | Son Güncelleme

Hindistan'ın güneyinde sel felakatinin yaşandığı Kerala eyaletinde sıçan hummasından iki gün içinde 11 kişi öldü.

Sıçan humması salgını başladı: 2 günde 11 ölü

Hükümet, sel sularına temas edenlerin önlem olarak ilaç almasını isterken, sağlık görevlileri böyle bir salgını beklediklerini ancak hazırlıklı olduklarını söylediler.

Kerala'da sel felakatinde Haziran'dan bu yana yaklaşık 400 kişi hayatını kaybetti. Bir milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, binlerce kişi çadırlara yerleştirildi.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Dr. İqbal Babukunju, "Sellerden sonra su yoluyla bulaşan kolera, tifo, ishal, sarılık ve sıçan humması gibi hastalıkların ortaya çıkmasını bekliyorduk. İnsanlar çadırlardan evlerine dönmeye başladı. Ancak klorlanmış birçok evde sel suları hala çekilmedi. Bu yüzden hastalık kaçınılmaz" dedi.

Selden etkilenen 13 bölgeden beşinde sıçan humması görüldü.

Kerala eyaletinin Sağlık Daire Başkanı Dr. Saritha R, "Bölgedeki tüm hastanelerde penisilin var. Hastanelere sıçan humması için neler yapılacağına dair genelge gönderdik" diye konuştu.


SIÇAN HUMMASI NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sıçan humması (Leptospriosis) sıçanlarla ya da hayvan sıvılarıyla bulaşıyor. Bakteri, vücuda derideki kesiklerden ya da göz, burun ve giriyor.

Hastalıkta ateş, mide bulantısı, kas ağrısı, kusma ve ishal belirtileri görülüyor.

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Sıçan humması Hindistan sel felaketi kerala

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