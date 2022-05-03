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Hindistan'da sıcaklar can aldı!

03.05.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da aşırı sıcak nedeniyle 25 kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin Maharashtra eyaletinde hava sıcaklarının 40 derecenin üstünde seyrettiği bildirildi.

Hindistan'da sıcaklar can aldı!

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde hava sıcaklığı son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

25 KİŞİ ÖLDÜ

ANI News'in haberine göre, aşırı sıcaklar sebebiyle 25 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 2022’de mayıs başına kadar 381 sıcak hava çarpması vakası görüldüğünü bildirdi.

Son haftalarda Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere alt kıtanın pek çok yerinde hava sıcaklıkları tehlikeli derecede yüksek seviyelerde seyrediyor.

Hindistan'ın başkenti Delhi'de 28 Nisan'da hava sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıkmıştı. Ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde okullar bir haftalığına kapatılırken, ülkede pek çok bölgede sıcaklık 45 dereceyi geçmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Pakistan
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