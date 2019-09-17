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Şiddetli yağış ve sel faciası: 1422 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2019 14:23 | Son Güncelleme

Hindistan’da ülke genelinde etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle 1 Haziran ile 14 Eylül tarihleri arasında 1422 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan genelinde etkili olan şiddeti yağış ve sel sonrası bilanço açıklandı.

Rapora göre, ülkenin Kerala, Maharaştra, Bihar ve Madya Pradeş eyaletinde 1 Haziran ile 14 Eylül tarihleri arasında etkili olan şiddetli yağış ve selde 1422 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı verilerinde, muson yağmurları nedeniyle meydana gelen ölümlerin ülke genelinde artış gösterdiği vurgulandı.

Geçtiğimiz yıl ise yalnızca Kerala eyaletinde 498 olmak üzere ülke genelinde bin 379 kişi hayatını kaybetmişti.


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