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Hindistan'da silahlı saldırı! İşte tam o an...

DÜNYA HABERLERİ  | 30.01.2020 14:59 | Son Güncelleme

Başkent Yeni Delhi'deki bir üniversitede tartışmalı vatandaşlık yasasını protesto edenlere ateş açıldı, bir yaralı var. O saldırı anları Reuters haber ajansı tarafından görüntülendi.

Hindistan'da silahlı saldırı! İşte tam o an...

Reuters'a konuşan görgü tanıkları, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki protesto gösterisine silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Camia Milliye Üniversitesi yakınlarında kimliği belirsiz bir kişi ateş açtı. Bir Reuters foto muhabiri, saldırıda bir kişinin yaralandığını aktardı.

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Reuters, bir ayı aşkın süredir devam eden protestolarda Yeni Delhi'de ilk kez böyle bir olay yaşandığını bildiriyor. Reuters'ın geçtiği karelerden birinde, polisin saldırganın elindeki silahı almaya çalıştığı görülüyor.

Yaralı diğer göstericiler tarafından hastaneye taşındı.

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Saldırganın ateş açmadan önce protestoculara karşı slogan attığı da gelen bilgiler arasında.

Hindistan'ı karıştıran Yeni Vatandaşlık Yasası, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan ülkeye gelen ve Müslüman olmayan yasa dışı mültecilere vatandaşlık hakkı tanıyor.

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Geçen aydan bu yana devam eden gösterilerde, binlerce protestocu gözaltına alınmış durumda.

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Anahtar Kelimeler:
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