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Hindistan'da şok görüntü! Halk, polisi taşlarla kovaladı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2020 10:08 | Son Güncelleme

Hindistan'da sokağa çıkma yasağına uymanyan kişiler, polise taş ve sopalarla saldırdı. Hindistan'daki koronavirüs vakalarının yüzde 75'ini oluşturan ve kırmızı bölge ilan edilen Howrah'ta yaşanan bu olay bir bölge sakini tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Hindistan’da bu kez halk polisi kovaladı. Batı Bengal eyaletindeki Howrah bölgesinde meydana gelen olayda, karantina kurallarına uymayan halk ile aralarında kadın memurların da bulunduğu polis ekipleri arasında başlayan tartışma kontrolden çıktı. Tartışmanın alevlenmesinin ardından yetkililer ile halk arasında arbede yaşandı. Kendilerini uyaran polis memurlarına taş ve sopa ile saldıran öfkeli kalabalık, memurları kovalamaya başladı.

HALK POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Çıkan arbedede 2 polis aracı hasar görürken, yaralanan iki polis memuru hastaneye kaldırıldı. Daha sonra öfkeli kalabalığı kontrol altına alan polis, 14 kişiyi gözaltına aldı. Polise yapılan saldırıyı kınayan Howrah bölgesinden sorumlu Orman Bakanı Rajiv Banerjee, suçlulara karşı katı bir adım atılacağını dile getirdi. (DHA)

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