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  4. Hindistan'da şoke eden olay! Bir maymun, 4 aylık bebeği çatıdan attı

Hindistan'da şoke eden olay! Bir maymun, 4 aylık bebeği çatıdan attı

27.08.2023 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da evde bebeklerini bulamayan aile, dışarı baktıklarında çocuklarının bir maymun tarafından götürüldüğünü gördü. Daha sonra maymunun bebeği 4,5 metre yükseklikten attığı ve ailenin çocuğu havada yakaladığı aktarıldı. Yaralanan kızın başına 10 dikiş atıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Hindistan'da şoke eden olay! Bir maymun, 4 aylık bebeği çatıdan attı

Hindustan Times'ın haberinde, 4 aylık bebeklerinin ortadan kaybolduğunu fark eden ailenin evden dışarı çıktığı ve bu sırada küçük kızı taşıyarak duvara tırmanan maymunu gördükleri aktarıldı. Ailenin bebeği kurtarmak için ellerindeki nesneleri fırlatmasının ardından, maymunun küçük kızı tırmandığı evden aşağı attığı kaydedildi.

HAVADA TUTTULAR

Yaklaşık 4,5 metre yükseklikten düşen bebeği ailesinin tuttuğu belirtilen haberde, olay sırasında yaralanan kızın başına 10 dikiş atıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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Hindistan maymun

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