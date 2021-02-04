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  4. Hindistan'da taciz ettiği bebekli kadına baltayla saldırdı! Dehşet anları kamerada

Hindistan'da taciz ettiği bebekli kadına baltayla saldırdı! Dehşet anları kamerada

04.02.2021 14:57 | Son Güncelleme:
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Hindistan’da Rahul Goud adlı kişi aylardır aile dostu olduğu ifade edilen ve aylardır taciz ettiği kadına baltayla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Hindistan’ın Hyderabad şehrindeki Meerpet bölgesinde, Rahul Goud (26) adlı kişi, aylardır taciz ettiği kadını evinde yakaladı. Kucağında bebek olan kadına baltayla saldıran Goud, sokak ortasında dehşet saçtı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde, saldırgan Goud'un taciz ettiği ve aile dostu olduğu ifade edilen kadının evine motosikletle gelerek, baltayla defalarca saldırdığı görüldü. Kucağında bebeği ile panik yaşayan kadının zor anları kameraya yansırken, başka bir kadının da olayın şokuyla korkudan kaçtığı görüldü. Saldırganın daha sonra motosikletine binerek, olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

DAHA ÖNCE GÖZALTINA ALINDI

Yerel medyada yer alan habere göre, kadının daha önce Goud'u polise şikayet ettiği, gözaltına alınan saldırganın daha sonra serbest bırakıldığını aktardı. Haberde, saldırgan Goud'un gözaltından çıktığı gün elindeki baltayla aylardır taciz ettiği kadına saldırdığı ifade edildi. Baltalı saldırganın yakanalarak, ‘cinayete teşebbüsle’ suçundan yargılanacağı kaydedildi.

(DHA)

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