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Hindistan'da tecavüz vahşeti! Ağaca astılar

DÜNYA HABERLERİ  | 03.10.2018 17:52 | Son Güncelleme

Hindistan’da tecavüze direnen 15 yaşındaki çocuk, asılarak öldürüldü. Köylüler 3 caniyi yakalayıp, polise teslim etti.

Hindistan'da tecavüz vahşeti! Ağaca astılar

15 yaşındaki Suvita Yadav, Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Mainpuri bölgesindeki okulundan dönüyordu. Dün gerçekleşen saldırının ardından, evine ulaşamadı.

TECAVÜZE DİRENİNCE DÖVÜP, ASTILAR

Tecavüze yeltenen 3 erkek, direnen kızı önce dövdü, sonra da bir ağaca astı.

Köylülerin bulduğu cesette yapılan incelemede, tecavüzün gerçekleşmediği belirlendi.

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KÖYLÜLER YAKALADI, POLİSE TESLİM ETTİ

3 erkeği yakalayan köylüler, suçluları polise teslim etti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan tecavüz Tecavüz vahşeti

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
polise teslim etmek mi? linç etmeden mi ne pislik memleket bu hindistan gerçi pek farkımız yok ama Allah topunuzun belasını versin
türkiye sandım
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