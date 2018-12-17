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3 yaşında tecavüze uğradı! Sapık, şekerle kandırmış

17.12.2018 14:08 | Son Güncelleme

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de komşusunun tecavüzüne uğradığı öne sürülen üç yaşındaki bir kız çocuğunun yoğun bakımda olduğu açıklandı.

3 yaşında tecavüze uğradı! Sapık, şekerle kandırmış

Olayla ilgili olarak, çocuğun yaşadığı apartmanda güvenlik görevlisi olarak çalışan 40 yaşındaki bir adamın gözaltına alındığı bildirildi.

Polisin baygın halde bulurak hastaneye yetiştirdiği çocuğun durumunun kritik olduğu ve ameliyata alındığı belirtiliyor.

Olay, başkentte bir tıp fakültesi öğrencisinin otobüste toplu tecavüze uğradıktan sonra hayatını kaybedişinin altıncı yıldönümü olan dün meydana geldi.

Tecavüzden sonra hareket halindeki otobüsten atılan öğrencinin ölümü, tüm ülkede öfke yaratmış, tecavüzle ilgili cezalar ağırlaştırılmıştı.

'AİLESİ EVDE YOKTU, ÇOCUĞU ŞEKERLE KANDIRDI'

Çocuğun ailesinin gündelik işçi olduğu ve olay sırasında evde olmadığı açıklandı.

Güvenlik görevlisinin çocuğu evinin önünde şekerle kandırdığı öne sürülüyor.

SUÇLU BULUNURSA İDAM CEZASI

Zanlının çocukları cinsel suçlardan korumaya yönelik yasa kapsamında yargılanacağı ve suçlu bulunması halinde idam cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Nisan'da Keşmir'in Hindistan yönetimindeki bölümünde sekiz yaşındaki bir kız çocuğu toplu tecavüze uğramıştı.

Haziran'da Madya Pradeş eyaletinde yedi yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüze uğramasından sonra protesto gösterileri düzenlenmişti.

SAYILARLA HİNDİSTAN'DA TECAVÜZ VAKALARI

Birleşmiş Milletler ve Hindistan Hükümeti'nin verilerine göre,

  • Hindistan'da her 155 dakikada bir 16 yaşın altındaki bir çocuk tecavüze uğruyor.
  • Her 13 saatte bir 10 yaşın altındaki bir çocuğa tecavüz ediliyor.
  • 2012'de kayıtlara geçen tecavüz vakalarının sayısı 8.541'di. Bu sayı, 2016'da 19,765'e çıktı.
  • 2015'te 10,000'den fazla çocuk tecavüze uğradı.
  • Hükümetin yaptığı bir araşatırmaya katılan çocukların 53.22'si evlerinde cinsel tacize uğradıklarını söyledi.
  • Tecavüzle suçlananların yüzde 50'si çocuğu tanıyan kişiler ya da bakıcılar.
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