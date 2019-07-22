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Hindistan’da telekomünikasyon binasında yangın: 100 kişi mahsur

DÜNYA HABERLERİ  | 22.07.2019 16:16 | Son Güncelleme

Hindistan’da telekomünikasyon şirket binasında yangın çıktı. Yoğun dumandan korunmak için insanların balkonlara çıktığı görüldü. Yangına müdahale ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hindistan’da telekomünikasyon binasında yangın: 100 kişi mahsur

Yangın, Mumbai şehrindeki Bandra bölgesinde bulunan MNTL isimli telekomünikasyon şirketinin binasının 3’üncü ve 4’üncü katlarında, yerel saatle 15.00 sıralarında çıktı. 14 itfaiye aracının sevk edildiği; bina ve çevresinde yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi. Yangında ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığı belirtilirken; amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, yoğun dumandan kaçan insanların balkonlara sığındığı görüldü. Ayrıca, yerel medya, binada yaklaşık 100 kişinin mahsur kaldığını duyurdu.

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Telekomünikasyon yangın

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