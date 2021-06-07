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Hindistan’da tespit edilen kara mantar vakaları 28 bini aştı

07.06.2021 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede bugüne kadar 28 bin 200’den fazla kişide kara mantar (mukormikoz) hastalığının görüldüğünü açıkladı.

Hindistan’da tespit edilen kara mantar vakaları 28 bini aştı

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ağır kayıplar veren Hindistan’da ortaya çıkan kara mantar (mukormikoz) salgınında vaka sayıları artıyor. Hint basınındaki haberlere göre Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, bugüne kadar 28 eyaletten 28 bin 252 kişide kara mantarın saptandığını, bu kişilerin 24 bin 370’inin daha önce Kovid-19’a yakalandığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada vakaların yüzde 62,3’üne denk gelen 17 bin 601’inin ise diyabet olduğu belirtildi.

EN YÜKSEK SAYILAR MAHARAŞTRA VE GUJARAT EYALETLERİNDE

Ülkenin batısındaki Maharaştra ve Gujarat eyaletlerinde kara mantar enfeksiyonunda en yüksek sayıların tespit edildiğini aktaran Bakan Vardhan, Maharaştra’da 6 bin 329, Gujarat’ta 5 bin 486 kara mantar vakasının kayıtlara geçtiğini açıkladı.

21 MAYIS'TA 219 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ AÇIKLANMIŞTI

Uzmanlar, Kovid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor. Hindistan'da 21 Mayıs'ta kara mantar nedeniyle 219 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

"SADECE AMFOTERİSİN B ENJEKSİYONLARI YAPILIYOR"

Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletinde yer alan Bundelkhand Tıp Fakültesi’nde (BMC) cumartesi günü 42 kara mantar hastasına Amfoterisin B enjeksiyonu yapılmasının ardından durumu kötüleşen 27 hasta tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, enjeksiyon yapılır yapılmaz durumu kötüleşmeye başlayan servisteki 27 hastada, ateş ve kusma gibi birçok şikayetin başladığı kaydedildi. Olayın ardından hastane yönetiminin enjeksiyonu hemen durdurduğu, hastaların tedavi altına alındığı bildirildi. Yönetim, hastalara ise sadece devlet tarafından gönderilen Amfoterisin B enjeksiyonları yapıldığını ifade etti.

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MUKORMİKOZ (KARA MANTAR) NEDİR?

Bir enfeksiyon hastalığı olan mukormikoz, çok nadir görülüyor. Hastalık genellikle toprak, bitki, gübre veya çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mukor küfüyle temas sonucu ortaya çıkıyor. Sinüs, beyin ve akciğerleri etkileyen kara mantar, diyabet hastalarında veya kanser ve AIDS hastaları gibi bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde hayati tehlikeye yol açabiliyor. (AA/İHA)

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Hindistan Kara mantar hastalığı

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