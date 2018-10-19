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Hindistan'da tren faciası!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.10.2018 17:41 | Son Güncelleme

Hindistan’ın Amnitsar kentinde meydana gelen kazada, 50’nin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan'da tren faciası!

Yerel televizyon kanalları, Hindistan'ın kuzeyinde bir trenin onlarca insanı ezdiğini duyuruyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan tren

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