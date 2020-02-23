Hindistan'da Trump'ın ziyareti öncesi 'olağanüstü' hazırlık

Hindistan'da iki gün geçirecek Trump'ın dünyaca ünlü Agra şehrindeki Tac Mahal'e ziyarette bulunması ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin memleketi Ahmedabad'da yaklaşık 100 bin kişiye hitap etmesi planlanıyor.

Pazartesi, uçakla ABD'den, Gucerat eyaletinin başkenti Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'na gidecek Trump, buradan resmi açılışını yapacağı dünyanın en büyük kriket stadyumuna geçecek.

Başbakan Modi’nin memleketinde, havaalanından ABD Başkanı'nın 100 bin kişiye hitap edeceği Motera Stadyumu'na kadar Trump'ı 1 milyon kişinin selamlaması, konvoyunun geçeceği yaklaşık 10 kilometrelik güzergahta ellerinde Hint ve Amerikan bayrakları ile yüz binlerce öğrencinin yan yana dizilmesi planlanıyor.

Yol üzerindeki kavşaklarda ise Hint kültürünü yansıtan 3 binin üzerinde dansçı performanslarını sergileyecek.

Ahmedabad yönetimi, stadyumdaki "Namaste Trump" etkinliğine katılacaklar için temiz içme suyu hizmeti gibi düzenlemeler yapıyor.

500 METRELİK DUVAR ÖRÜLDÜ



Konvoyun geçeceği yolda bulunan yaklaşık 800 ailenin yaşadığı gecekondu bölgesini gizlemek için inşa edilen 500 metre uzunluğundaki duvar, halk arasında endişeye yol açtı.