HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hindistan'da 'yağışların artması için kurbağaları evlendiriyorlar

Hindistan'da 'yağışların artması için kurbağaları evlendiriyorlar

06.05.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da bazı çiftçiler, Muson yağmurlarının artması ve ürünlerinde daha çok verim için bazı kurbağaları evlendirdi.

Hindistan'da 'yağışların artması için kurbağaları evlendiriyorlar

Hindistan'ın çeşitli köylerinde yaşayan çiftçiler, iki kurbağa arasındaki evliliğin, mahsulleri için iyi olan muson yağmurlarını tetikleyebileceğine inanıyor.

Hindistan'ın Tripura eyaletinde yaşayan yerliler, Muson mevsimi öncesinde 'yağmur tanrısını memnun etmek için' birkaç çift kurbağayı evlendirdi.

DAMAT KURBAĞAYA TURUNCU, GELİN KURBAĞAYA EFLATUN

Konuyla ilgili yayınlanan bir videoda, 'damat kurbağaya' turuncu, 'gelin kurbağaya' ise eflatun renkte giysi giydirildiği ve düğünlerde gelinin süslenmesi için kullanılan 'vermillion' uygulandığı görüldü.

Ülkede Temmuz 2019'da Madhya Pradesh eyaletinde yine aynı gerekçeyle kurbağalar evlendirilmiş, ancak daha sonra aralıksız yağmaya başlayan yağmurların durması için de boşanmışlardı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHenüz bebekken terk edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyorHenüz bebekken terk edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyor
Hindistan'da günlük vaka ve can kaybı rekor kırdı!Hindistan'da günlük vaka ve can kaybı rekor kırdı!
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Hindistan

En Çok Okunan Haberler

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

Varank "Beklenen gün geldi" diyerek duyurdu

Varank "Beklenen gün geldi" diyerek duyurdu

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Belediye Başkanı uyardı: Bedava da verseler almayın

Belediye Başkanı uyardı: Bedava da verseler almayın

Sadakatsiz dizisinde alınan son karar izleyiciyi üzecek!

Sadakatsiz dizisinde alınan son karar izleyiciyi üzecek!

Böylesi filmlerde olur! 100 kilometre boyunca...

Böylesi filmlerde olur! 100 kilometre boyunca...

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.