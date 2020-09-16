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Hindistan'da yıldırım isabet eden 28 kişi öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2020 10:07 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım isabet eden 28 kişinin öldüğü bildirildi.

Hindistan'da yıldırım isabet eden 28 kişi öldü

Times of India'da yer alan habere göre yetkililer, 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yıldırım düşmelerinin eyaletlerin farklı bölgelerinde olduğunu belirtti. Meteoroloji Departmanı yağışlı havanın 3-4 gün daha devam etmesinin beklendiği konusunda uyardı.

Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde mart-temmuz aylarında aralarında çiftçi, işçi ve çobanların bulunduğu 400'ün üzerinde kişi yıldırımlar dolayısıyla ölmüştü.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Hindistan'da her yıl 2 bin civarı kişi yıldırım çarpmaları sonucu yaşamını yitiriyor.

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