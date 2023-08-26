Hindistan'da yolcu treninde yangın faciası! Kahve yapmak istemişlerdi...

Hindistan'da yolcu treninde çıkan yangın faciaya dönüştü. Alev topuna dönen trende 9 kişi hayatını kaybederken 20 kişi ise yaralandı.

GAZ TÜPÜ PATLADI

Yangında 50’den fazla kişinin ise kurtarıldığı açıklandı. Demiryolu şirketi, yangına bazı yolcular tarafından trene sokulan gaz tüpünün yol açtığını belirtti. Madurai bölge yetkilisi MS Sangeetha ise "Bugün sabah 05.30 civarında bir vagonda yangın çıktı. İçinde Uttar Pradesh’ten gelen hacılar vardı. Kahve yapmak için yaktıkları tüp patladı" ifadelerini kullandı.

Alevler 2 saat sonra söndürülebildi. (İHA)

