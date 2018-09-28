HABER

O ülkede artık zina suç değil!

28.09.2018 15:53 | Son Güncelleme

Hindistan Yüksek Mahkemesi, zinayı suç olmaktan çıkardı. 158 yıldır yürürlükte olan yasayla, evli bir kadınla cinsel ilişkiye giren erkeklere beş yıla kadar hapis ya da para cezası veriliyordu.

O ülkede artık zina suç değil!

Yasada, zina için 'erkeğin ilişkiye girdiği kadının kocasının rızasının olmaması' şartı aranıyordu.

Bugüne kadar kaç kişinin bu yasayla ceza aldığına ilişkin bir veri bulunmuyor.

Yüksek Mahkeme, kararı bu yasayla hem kadınlara hem de erkeklere ayrımcılık yapıldığını söyleyen bir kişinin başvurusu üzerine aldı.

'ZİNA MUTSUZ EVLİLİĞİN NEDENİ DEĞİL SONUCUDUR'

Beş üyeli mahkemenin başkanı yargıç Dipak Misra, zinanın Çin, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerde suç olmadığını belirterek "Zina medeni hukuk kapsamında evliliğin sona ermesini sağlayabilecek bir neden olabilir ama ceza gerektirecek bir suç olamaz. Zina mutsuz bir evliliğin nedeni olabilir sonucu değil. Kocası kadının efendisi değildir" dedi.

Misra ayrıca, "kocanın rızası olmaması' hükmünün kadınların anayasayla güvence altına alınan cinsel özgürlüklerine aykırı olduğunu söyledi.

PARTNERKimse burayı bilmiyor... İşte İstanbul'un içindeki cennet!Kimse burayı bilmiyor... İşte İstanbul'un içindeki cennet!
Fotoğraf çekerken filin altında kaldıFotoğraf çekerken filin altında kaldı
Bu fotoğraf 280 milyon kilometre uzaktan çekildi!Bu fotoğraf 280 milyon kilometre uzaktan çekildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan India zina Hindistan yüksek mahkemesi suç olmaktan çıktı

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu buluş sivrisinekleri tarih sahnesinden silecek

Bu buluş sivrisinekleri tarih sahnesinden silecek

Fotoğraf çekerken filin altında kaldı

Fotoğraf çekerken filin altında kaldı

Bu fotoğraf 280 milyon kilometre uzaktan çekildi!

Bu fotoğraf 280 milyon kilometre uzaktan çekildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki basın toplantısında gerginlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki basın toplantısında gerginlik

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Endonezya'da 7,5 şiddetinde deprem!

Endonezya'da 7,5 şiddetinde deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.