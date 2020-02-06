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  4. Elçilik bahçesinde beş yaşında çocuğa tecavüz edildi!

Elçilik bahçesinde beş yaşında çocuğa tecavüz edildi!

06.02.2020 16:31 | Son Güncelleme

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, ABD Büyükelçiliği yerleşkesinde 25 yaşındaki bir kişi beş yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.

Elçilik bahçesinde beş yaşında çocuğa tecavüz edildi!

Kız çocuğunun babasının elçilikte temizlik görevlisi olarak çalıştığı, 25 yaşındaki zanlının da yine elçilikte çalışan ailesiyle birlikte yaşadığı belirtiliyor.

Polis yetkililerinin PTI haber ajansına yaptığı açıklamaya göre, adı açıklanmayan ve şoförlük yaptığı belirtilen zanlı, çocuğun ailesinin şikayetiyle gözaltına alındı.

Hastane yetkilileri, çocuğun tecavüze uğradığını doğruladı.

ÇOCUK ANNESİNE SÖYLEDİ

Hindustan Times gazetesinin haberine göre olay Cumartesi sabah yaşandı.

Zanlının, bahçede oynarken evine çağırdığı çocuğa tecavüz ettiği belirtiliyor. İki ailenin birbirlerini iyi tanıdığı ve olay sırasında çocuğun ailesinin evinde olmadığı söyleniyor.

Gazeteye göre çocuk eve geldikten sonra annesine yaşadıklarını anlattı. Anne çocuğu derhal hastaneye götürdü. Çocuğun durumunun iyi olduğu açıklandı.

Polis yetkilileri, olayın çocuk koruma yasaları kapsamında soruşturulduğunu açıkladı

TECAVÜZ İDAMLA CEZALANDIRILIYOR

Hindistan Hükümeti sekiz ve 16 yaşlarındaki iki çocuğun tecavüze uğradıktan sonra öldürülmesinin yol açtığı tepkilerin ardından 2018'de çocuklara tecavüzü idamla cezalandıran bir yasa geçirmişti.

Hükümetin açıkladığı verilere göre, Hindistan'da tecavüze uğrayan her dört kişiden biri çocuk. Tecavüz vakalarının yüze 94'ünde tecavüze uğrayan kişi, saldırganı tanıyor.

Hindistan'da tecavüz suçuyla ilgili yasalar, 2012'de bir tıp fakültesi öğrencisinin otobüste toplu tecavüze uğramasından sonra ağırlaştırılmıştı.

Tecavüze uğradıktan sonra hareket halindeki otobüsten yola atılan kadının ölümü ülkede büyük öfkeye yol açmış, büyük çaplı protestolar düzenlenmişti.

Kasım'da Haydarabad kentinde 27 yaşındaki bir veterinerin de tecavüz edildikten sonra öldürülmesi de protestolara yol açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan India ABD elçilik tecavüz

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sizin ALLAH belanızı versin bu nedir ya artik bunlar için idam gelsin.
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