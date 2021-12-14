Hindistan'daki görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı! Maymunun hayatını böyle kurtardı

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’nin Pelambalur ilçesinde meydana gelen olayda, köpeklerin saldırısına uğrayan maymun ağır yaralandı. O sırada yaşananlara şahit olan Prabhu isimli bir şahıs, olay yerinden köpekleri uzaklaştırarak maymuna müdahale etti.

MÜDAHALESİYLE MAYMUNUN HAYATINI KURTARDI

Maymunun nefes alamadığını belirten Parbhu, ilk yardım eğitimi aldığını ve aldığı eğitim sonucunda nefes alamayan maymuna öğrendiği teknikleri kullanarak müdahale ettiğini söyledi.

O ANLAR BÖYLE KAYDEDİLDİ

Maymun, yapılan müdahalenin sonunda hayata döndü, o anlar kameraya yansıdı.

(İHA)

