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Hindistan’daki hayvan pazarlarından korkunç görüntüler

DÜNYA HABERLERİ  | 20.07.2020 11:36 | Son Güncelleme

Hindistan’ın Dimapur kentindeki hayvan pazarlarında çuvallara doldurulan ve kasaplar tarafından satın alınmayı bekleyen köpeklerin, kömürleşmiş maymun ellerinin yer aldığı korkunç görüntüler ortaya çıktı.

Hindistan’daki hayvan pazarlarından korkunç görüntüler

UYARI: Görüntüler rahatsızlık verebilir.

Hindistan’ın hayvan pazarlarında ortaya çıkan görüntüler kömür tutan maymun elleri, ağzı bağlı çuvallarda tutulan ve kesilmeyi bekleyen köpeklerle dolu korkunç manzarayı gözler önüne serdi.

Hayvan pazarındaki korkunç manzarayı kaydeden PETA, görüntülerin hayvan refahı ve vahşi yaşamı koruma yasalarındaki yaygın ihlalleri gözler önüne serdiğini belirtti. PETA, ayrıca canlı hayvanların satıldığı pazarların ölümcül hastalıklar için üreme alanı olduğu konusunda da uyarıda bulundu.

PETA tarafından çekilen videonun başında “Manipur’daki Nute Pazarı’nda maymunlar, kirpiler, köpekler, yaban domuzları ve göçmen kuşlardan elde edilen etler yasadışı şekilde satılıyor” sözleri yer alıyor.

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PETA tarafından çekilen videodaki açıklamaya göre Manipur’daki hayvan pazarında maymun, yaban domuzu ve geyik eti satışı illegal olarak gerçekleşiyor. Dimapur’daki Keera Pazarı’nda ise eti için öldürülen köpek eti satışı gerçekleşiyor. PETA, Nagaland hükümetinin köpek eti satışını yasakladığını ancak bu vahşi ticaretin diğer Hindistan şehirlerinde devam ettiğini belirtti.

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Nute Pazarı’ndan gelen görüntülerde kömürleşmiş maymun ellerinin de satılan ürünler arasında olduğu görülüyor. Manipur’daki pazarda ise maymun elleri, parçalanmış etlerle dolu tezgahların yanında sıralanmış.

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Keera Pazarı’nda hala canlı olan köpeklerin çuvallara bağlandığı görülürken, başka bir tezgahta ise satıştaki kesik köpek kafaları yer alıyor.

PETA direktörü Elisa Allen Mirror’a yaptığı açıklamada görüntülerle ilgili “Hasta ve stresli hayvanlarla dolu bu tür yerler, ölümcül hastalıklar için üreme alanıdır. Canlı hayvan pazarlarına izin verildiği sürece insanlar risk altında olmaya devam edecek. Sayısız hayvan gereksiz yere sefalet ve şiddet dolu bir yaşama, acı verici bir ölüme katlanmak zorunda kalacak” dedi.

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PETA, yaptığı açıklamada hayvan pazarlarının hayvanlardan insana bulaşan hastalık riskleriyle dolu olduğunu söyleyerek, insanları bu pazarların kapanması için yardıma çağırdı.


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