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Hindistan'daki kara mantar hastalığı nedir? İşte kara mantar (mukormikoz) hastalığı belirtileri

07.06.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün ardından tüm dünya hastalıklardan korkar oldu. Bir korkutucu hastalık da Hindistan’dan geldi. Mukormikoz adı verilen kara mantar hastalığı şimdiden 200’den fazla can aldı.

Hindistan'daki kara mantar hastalığı nedir? İşte kara mantar (mukormikoz) hastalığı belirtileri

Tüm dünyayı etkisi altına alarak adeta yaşam biçimlerimizi değiştiren koronavirüs yüzünden hepimiz en ufak bir hastalıktan korkarken, bir korkutucu hastalık da Hindistan’dan geldi. Hindistan’da mukormikoz hastalığı olarak bilinen kara mantar hastalığı enfeksiyona sebep olarak can alıyor. Kara mantar hastalığının ne olduğunu A’dan Z’ye anlattık. Bu belirtilere dikkat!

KARA MANTAR HASTALIĞI NEDİR?

Nadir görülen bir enfeksiyon olan mukormikoz bir diğer adıyla kara mantar hastalığına mukormiset adı verilen bir küf grubu neden olmaktadır. Uzmanlara göre, bu mantarlar çevrede, özellikle toprakta ve yapraklar, kompost yığınları veya çürümüş odun gibi çürüyen organik maddelerde yaşıyor. Bunlar solunduğunda sinüsleri veya akciğerleri yaygın olarak etkileyen enfeksiyona yakalanma olasılığı yükseliyor. Fırsatçı enfeksiyon olarak adlandırılan mukormikoz adeta vücudu kanser gibi sarıyor. Kronik hastalıklarla mücadele eden veya vücudun enfeksiyonlarla savaşma kabiliyetini azaltan ilaçlar kullananları daha fazla etkiliyor.

KARA MANTAR BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mukormiset adı verilen bir küf grubunun neden olduğu Mukormikoz yani kara mantar nadir görülen enfeksiyon olarak biliniyor. Belirtiler ise yüzün tek tarafında şişme ve ödem, baş ağrısı, sinüslerde tıkanıklık ve ateş gibi belirtiler ile kendisini gösteriyor. Kara mantar hastalığının etkilediği organa göre bulgular farklılık göstermektedir. Şu an Hindistanda sık görülen rinocerebral (Burundan giriş yapan) tipinin bulgularını sıralarsak: Yüzün tek tarafında şişme ve ödem, baş ağrısı, burun ve sinüslerde tıkanıklık, ateş, burun köprüsünde ve ağızda damakta hızla yoğunlaşan siyah döküntü

KARA MANTAR (MUKORMİSET) BULAŞICI MI?

Kara mantar hastalığı insanlar ve hayvanlar arasında bulaşıcılık göstermemektedir. Havadan solunum yoluyla kara mantar sporlarının alınmasıyla bulaşır. Kara mantar sporları toprakta, çürüyen bitkilerde ve hayvan gübresinde bulunur. Özellikle yaz ve sonbaharda yoğunlukları artar.

Hindistan'daki kara mantar hastalığı nedir? İşte kara mantar (mukormikoz) hastalığı belirtilerii

KARA MANTAR TEDAVİSİ VAR MI?

Damar yoluyla verilen Amfoterisin B gibi mantar ilaçları etkilidir. Hızla ilerlediği durumlarda kana karışıp beyin gibi organlara yayılmasını engellemek için damak bölgesi ve göz tutulumu varsa gözün cerrahi olarak alınması gerekebilir.


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Hindistan Kara mantar hastalığı
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