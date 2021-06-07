Hindistan'daki kara mantar hastalığı nedir? İşte kara mantar (mukormikoz) hastalığı belirtileri

Tüm dünyayı etkisi altına alarak adeta yaşam biçimlerimizi değiştiren koronavirüs yüzünden hepimiz en ufak bir hastalıktan korkarken, bir korkutucu hastalık da Hindistan’dan geldi. Hindistan’da mukormikoz hastalığı olarak bilinen kara mantar hastalığı enfeksiyona sebep olarak can alıyor. Kara mantar hastalığının ne olduğunu A’dan Z’ye anlattık. Bu belirtilere dikkat!

KARA MANTAR HASTALIĞI NEDİR?

Nadir görülen bir enfeksiyon olan mukormikoz bir diğer adıyla kara mantar hastalığına mukormiset adı verilen bir küf grubu neden olmaktadır. Uzmanlara göre, bu mantarlar çevrede, özellikle toprakta ve yapraklar, kompost yığınları veya çürümüş odun gibi çürüyen organik maddelerde yaşıyor. Bunlar solunduğunda sinüsleri veya akciğerleri yaygın olarak etkileyen enfeksiyona yakalanma olasılığı yükseliyor. Fırsatçı enfeksiyon olarak adlandırılan mukormikoz adeta vücudu kanser gibi sarıyor. Kronik hastalıklarla mücadele eden veya vücudun enfeksiyonlarla savaşma kabiliyetini azaltan ilaçlar kullananları daha fazla etkiliyor.

KARA MANTAR BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mukormiset adı verilen bir küf grubunun neden olduğu Mukormikoz yani kara mantar nadir görülen enfeksiyon olarak biliniyor. Belirtiler ise yüzün tek tarafında şişme ve ödem, baş ağrısı, sinüslerde tıkanıklık ve ateş gibi belirtiler ile kendisini gösteriyor. Kara mantar hastalığının etkilediği organa göre bulgular farklılık göstermektedir. Şu an Hindistanda sık görülen rinocerebral (Burundan giriş yapan) tipinin bulgularını sıralarsak: Yüzün tek tarafında şişme ve ödem, baş ağrısı, burun ve sinüslerde tıkanıklık, ateş, burun köprüsünde ve ağızda damakta hızla yoğunlaşan siyah döküntü