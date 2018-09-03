Hindistan'daki temel kazısında bulunan çöp poşeti iddialarına yalanlama: Bebek cesedi değiller!

Hint polisi, Pazar günü poşetlerde bulunanların maddelerin hastaneye incelemeye gönderildiğini, Pazartesi günü de poşetlerde insan dokularına rastlanmadığını söyledi.
Polis daha önce, torbalardakilerin bebek ve cenin olduklarını duyurmuştu.
Üst düzey bir emniyet yetkilisi gazetecilere "Doktorlar paketleri açınca insana ait dokular bulmadı. Ne olduklarını biz de bilmiyoruz" dedi.
Yerel basında yer alan haberlerde poşetlerin Haridevpur semtindeki boş bir arazide bulunduğu belirtildi.
Kalküta Belediye Başkanı Sovan Chatterjee, bulunan maddelerin bebek cesetleri olduğunu söylemiş, ayrı ayrı sarılarak iki çöp poşetine konulduğunu ifade etmişti.
Adı açıklanmayan bir polis yetkilisi de, bölgede bir kürtaj şekesinin faaliyet gösteriyor olabileceğini ancak ellerinde hiçbir ipucu olmadığını belirtmişti.
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