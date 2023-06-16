HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hindistan'daki tren kazasında can kaybı yükseldi

Hindistan'daki tren kazasında can kaybı yükseldi

16.06.2023 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Orissa eyaletinde 3 Haziran'da meydana gelen tren kazasında ölenlerin sayısı 290'a çıktı.

Hindistan'daki tren kazasında can kaybı yükseldi

Hindustan Times'ın haberine göre, eyaletin Balasore bölgesindeki Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında iki yolcu ve bir yük treninin karıştığı kazada yaralanan 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylelikle, 900'den fazla kişinin yaralandığı kazada ölü sayısı 290'a yükseldi.

Demir yolları yetkililerince başlatılan incelemede, ilk tespitlere göre kazaya "sinyal hatası"nın yol açmış olabileceği ifade edilmişti.

Coromandel Ekspresi için önce geçiş sinyali verilip daha sonra sinyalin kesilmesine karşın ana hatta giren tren, yük treni ile çarpışmıştı.

Kazaya ilişkin kapsamlı raporun kısa sürede hazırlanması beklenirken, sinyalin verilip tekrar iptal edilme sebebi ise henüz bilinmiyor.

Hindistan ulusal basınına göre, söz konusu kaza, ülkede son 20 yılda meydana gelen "en büyük tren kazası" olarak nitelendiriliyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin'den zehir zemberek açıklama! "F-16'lar da yanacak"Putin'den zehir zemberek açıklama! "F-16'lar da yanacak"
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Tren kazası

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' diyen Abdüllatif Şener'e CHP'den sert tepki!

Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' diyen Abdüllatif Şener'e CHP'den sert tepki!

Türkiye'nin dört bir yanından gelen haberler korkuttu! Bodrum, Van...

Türkiye'nin dört bir yanından gelen haberler korkuttu! Bodrum, Van...

Asgari ücret pazarlığında %21'lik fark! Türk-İş ve TİSK'in masadaki teklifi...

Asgari ücret pazarlığında %21'lik fark! Türk-İş ve TİSK'in masadaki teklifi...

Emekli maaşıyla olay oldu! 'Görüşmek isteyen emeklilerle...'

Emekli maaşıyla olay oldu! 'Görüşmek isteyen emeklilerle...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanju Özcan'a 'heykel' cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanju Özcan'a 'heykel' cevabı

Bakan böyle tepki gösterdi! Sosyal medyada gündem olan fotoğraf

Bakan böyle tepki gösterdi! Sosyal medyada gündem olan fotoğraf

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İşe uçakla gidip geliyor! “Ev kiralarından daha ucuz”

İşe uçakla gidip geliyor! “Ev kiralarından daha ucuz”

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Gelinin ihanetini damat düğünde ifşa etti! Görüntüleri gösterince...

Gelinin ihanetini damat düğünde ifşa etti! Görüntüleri gösterince...

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.