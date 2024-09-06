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  4. Hindistan'dan Almanya'ya giden uçakta bomba alarmı! İhbar asılsız çıktı

Hindistan'dan Almanya'ya giden uçakta bomba alarmı! İhbar asılsız çıktı

06.09.2024 17:28
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Hindistan'dan Almanya'ya giden uçakta bomba ihbarı! Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı

Hindistan'dan Almanya'ya giden uçakta bomba ihbarı! Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı

İçerik devam ediyor
06.09.2024 17:28
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Hindistan’dan Almanya’ya giden bir uçak, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Hindistan uçağının Erzurum Havaalanı'na acil iniş yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'dan da olayla ilgili açıklama yaptı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de yolculardan birinin peçeteye "uçakta bomba var" notunu yazıp kabin ekibine verdiğini açıkladı. Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Hindistan-Almanya seferini yapan yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. 247 yolcunun tahliye edildiği öğrenilirken uçakta arama yapıldı.

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Alınan bilgiye göre, uçağın zorunlu inişinin ardından havalimanına AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Uçaktaki yolcuların tahliye edildiği, kabin ve kargo bölümünde detaylı arama yapıldı.

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Havalimanına iniş yaptıktan sonra uçağın içerisinde bulunan 234 yolcu ile 13 mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiğini anlatan Çiftçi, yolcuların aramalar yapıldıktan sonra alındıkları havalimanı binasında istirahat ettirildiğini belirtti.

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KABİNDE ARAMA TAMAMLANDI

Erzurum Havalimanında güvenli bölgeye alınan Hindistan-Air Vistara Havayollarına ait uçağın kabin bölümündeki aramalar tamamlandı. Ekipler, bagaj kısmında aramasını sürdürüyor. Havalimanında çalışmaları takip eden Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Valiliği sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bomba imha uzmanlarının aramalarını sürdürdüğünü belirten Vali Çiftçi, "Bildiğiniz üzere Hindistan-Air Vistara Havayollarına ait Mumbai- Frankfurt seferini yapan UK27 sefer sayılı yolcu uçağı, yapılan bomba ihbarı nedeniyle saat 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmıştır. Uçaktaki 234 yolcu ve 13 mürettebat yoğun güvenlik önlemleri altında tahliye edilmiş ve güvenli alana yerleştirilmiştir. An itibariyle Erzurum Emniyet Müdürlüğü bomba uzmanlarımız arama çalışmalarına devam etmektedir. Uçağın kabin kısmındaki arama çalışmaları tamamlanmış olup, bagaj kısmındaki arama/tarama çalışmalarına geçilmiştir" denildi.

'GÜNLÜK UÇUŞ SÜRELERİNİ TAMAMLADILAR'

Hindistan uçağının seferiyle ilgili de bilgi veren Vali Çiftçi, mesajında şunları ifade etti:

"Uluslararası uçuş kuralları gereği Air Vistara uçağının pilotları günlük uçuş sürelerini tamamlamış durumdadırlar. Bu yüzden arama/ tarama çalışmaları tamamlandıktan sonra, uçağın bu gece yeni bir uçuş gerçekleştirmesi söz konusu olamayacaktır. Ayrıca güvenli alana nakledilen yolculara maymun çiçeği virüsü testinin yapıldığı şeklinde yapılan haberler de gerçeği yansıtmamaktadır. Bu geceki beklentimiz, bomba ihbarının asıllı olup- olmadığı tespit edildikten sonra, havaalanımızın uçuş yasağının kaldırılması ve uçak trafiğinin yeniden başlaması şeklindedir."

Bu arada Erzurum’dan Ankara ve İstanbul’a yapılması gereken uçak seferlerinin ertelenmesi nedeniyle yolcular otellerde ve Hizmetiçi Eğitim Enstitülerinde misafir ediliyor.

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PEÇETEYE "UÇAKTA BOMBA VAR" YAZMIŞ

Valisi Çiftçi, yolculardan birinin peçeteye "uçakta bomba var" notunu yazıp kabin ekibine verdiğini, ihbar durumunun bu şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Mevcut risk ortadan kalktıktan sonra diğer işlemlere devam edeceklerini belirten Çiftçi, "Hindistan Havayollarına ait bir uçak Hindistan'dan Almanya'ya giderken ilk önce Ordu'ya inmek istiyor bu durum ortaya çıkınca. Fakat oradaki havaalanında tadilat çalışmaları devam ettiğinden sonra Trabzon'a inmek istiyorlar orada da hava trafiği yoğun olduğundan dolayı Erzurum'a yönlendiriliyor. Uçak Erzurum Havalimanı'na iniyor böylece." dedi.

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Polis ekipleri çevrede önlem aldı, havalimanı personeli ve vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.

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Ekiplerle uçakta, 2 bomba imha uzmanı ve 1 bomba arama köpeği desteğinde arama başlatıldı.

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Havalimanında 100 emniyet personeli, 54 personel ile 14 ambulans, 3 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 7 kurtarma ve 2 KBRN aracıyla 28 personel, 6 aracıyla 24 itfaiye personeli, 1 olay yeri inceleme ve 1 tercüman görev yapıyor.

ALİ YERLİKAYA: GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Sosyal medyadan açıklama yapan Yerlikaya "Bugün, Vistara Havayolları’na ait VTI027 sefer sayılı Mumbai-Frankfurt uçuşunu yapan yolcu uçağının tuvaletinde “Uçakta bomba olduğu” yazılı bir kağıt bulunmuş ve bu ihbar üzerine uçak 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanımıza acil iniş yapmıştır,

234 yolcu ve 13 mürettebat sorunsuz bir şekilde uçaktan indirilmiştir.2 bomba imha uzmanı ve 1 arama köpeği ile uçak içerisinde arama işlemleri devam etmektedir.
Havaalanında Afad, İtfaiye, Sağlık, Emniyet, UMKE ve DHMİ Ekipleri tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Erzurum Havaalanımıza saat 21:00’a kadar acil durum nedeniyle iniş ve kalkışlara izin verilmemektedir." ifadelerini kullandı.
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"BOMBA EMARESİNE RASTLANMADI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuyla ilgili son durumu bildirdi.

Uraloğlu şunları kaydetti:

"Uçağın yolcu kesiminde herhangi bir bomba emaresine rastlanmadı. Şimdi valizler ve bir kısım kargo var, o kargo ile ilgili arama işlemleri devam ettiriliyor.

Şu anda uçaktaki yolcular bizim Erzurum’da havalimanımızda misafirler.

Öncelikle 21.00’e kadar rotam vermiştik, şimdilik 23.00’a kadar uzattık onu, gelişmeleri takip ediyoruz. Kamuoyunu bilgilendirerek gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz"

(DHA/AA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
uçak bomba
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