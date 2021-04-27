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Hindistan’dan kahreden fotoğraflar: Oksijen tüpü karaborsada, cesetler yolda

27.04.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyede yükselişini sürdürürken ülkeden gelen fotoğraflar çaresizlik ve durumun vehametini de gözler önüne sermeye devam ediyor.

Hindistan’dan kahreden fotoğraflar: Oksijen tüpü karaborsada, cesetler yolda

Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayıları rekor kıran Hindistan'a pek çok ülke yardım göndermek için harekete geçti ancak milyarlık nüfusu olan ülkeyi kontrol altına almak oldukça güç. Hastaneler dolup taşarken, oksijen tankları ve ilaçlar karaborsaya düştü. Bir taraftan da cesetlerin açık alanlarda, otoparklarda yakılmasına devam edildi.

BİR ANNENİN ÇARESİZLİĞİ

Bununla birlikte Hindistan'da durumun vehametini gözler önüne seren bir an Twitter'dan paylaşıldı. Hintli bir anne koronavirüs nedeniyle ölen oğlunun cenazesini bir çekçekle taşırken görüldü. Uygun tıbbi tedaviyi alamayan genç adam boş yatak beklerken hayatını kaybetmiş, öldükten sonra bile ambulans bulamamıştı. Twitter'da paylaşılan bu an çaresizlik diye tanımlandı.

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CESETLER YERDE SÜRÜKLENDİ

Yine aynı şekilde dehşete düşüren bir karede de Bihar'ın doğusundaki üç sağlık çalışanı, ülke koronavirüs kurbanlarının cansız bedenlerini taşımak için sedye sıkıntısı içinde olduğundan, bir cesedi yakmaya götürürken yerde sürüklüyor.

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AMBULANSLA TAŞINAN CESET YERE DÜŞTÜ

Cuma günü yaşanan olayda da, korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastaneden ambulansla krematoryuma taşınırken bir ceset aniden köşeyi dönen ambulansın yan kapısından düştü. Oldukça eski olduğu görülen ambulansın camları ile kapısının kırık olması dikkat çekerken, içinde çok sayıda ceset olduğu ifade edildi.

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Oksijen tüplerinin artık karaborsaya düştüğü Hindistan'da günlük vaka sayıları 350 bini aştı ve bu dünyada daha önce görülmemiş bir düzey. Ülkede 24 saatte yeni enfeksiyonun sayısının 352 binden fazla olduğu kayıtlara geçerken ölüm sayısı bir gecede 2 bin 812 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan

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