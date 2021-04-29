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  4. Hindistan’dan tüyler ürperten fotoğraf: Annelerinin cesedini motosiklette taşıdılar

Hindistan’dan tüyler ürperten fotoğraf: Annelerinin cesedini motosiklette taşıdılar

29.04.2021 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın koronavirüs krizi korkunç boyutlara ulaştı. Uzmanlar en kötüsünü hala yaşamadıklarını söylerken ülkeden yürek burkan bir kare daha geldi. Hastaneye geldiğinde gerekli tıbbi yardımı alamadığı için hayatını kaybeden kadının cesedi oğlu ile damadı arasına konularak motosikletle taşındı.Bu kare ülkedeki çaresizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Hindistan’dan tüyler ürperten fotoğraf: Annelerinin cesedini motosiklette taşıdılar

Yaklaşık 1,4 milyar nüfusa sahip olan Hindistan, koronavirüsü en tepe noktada yaşamaya devam ederken gerek ajanslara gerekse sosyal medyaya düşen fotoğraflar yürek burkmaya devam ediyor.

CESEDİ MOTOSİKLETTE TAŞINDI

Ülkede hastanelerde artık yer olmadığı gibi ölüleri taşımaya ambulans bile bulunamıyor. Şiddetli solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılan ancak tıbbi yetersizlik nedeniyle tedavi göremeyen kadının cesedi ambulans da bulunamayınca motosiklette taşındı. 50’li yaşlarında olduğu tahmin edilen kadın, oğluyla damadı arasında sıkıştırılıp dik durması sağlanarak 15 kilometre ötedeki köylerine taşındı. Bu an, Amerikan Bilim Adamları Federasyonu'nda görev yapan epidemiyolog Dr. Eric Feigl-Ding tarafından Twitter'da paylaşıldı.

‘’VİRÜSLE SAVAŞ DAHA YENİ BAŞLIYOR’’

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın küresel Covid-19 koordinatörü Gayle Smith, Hindistan'ın virüsle savaşının daha yeni başladığını söyledi ve ekledi: Hindistan hala Covid savaşının 'ön ucunda.’ Bu henüz zirveye ulaşmadı.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 200 BİNİ AŞTI

Bununla birlikte Hindistan'ın Covid krizi, 3.293 yeni ölümle birlikte kötüleşmeye devam ediyor ve toplamda sayı 200 bini aştı. Ülkedeki vaka sayısı ise 360.960 olarak bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan

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