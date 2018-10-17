Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı istifa etti

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da cinsel istismarla suçlanan Dışişleri Bakan Yardımcısı M.J. Akbar, istifa etti.
Hindustan Times'ın haberine göre, 20 kadına yönelik cinsel istismar iddialarıyla karşı karşıya kalan 67 yaşındaki Akbar'ın dışişleri bakan yardımcılığından istifa ettiği bildirildi.
Akbar, yaptığı açıklamada konuyu mahkemeye taşıyacağını belirtti.
Akbar'ın haber editörü olarak çalıştığı dönemde 20 kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyor.
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