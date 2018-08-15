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Hindistan dört yıl sonra uzaya insan gönderecek

15.08.2018 15:26 | Son Güncelleme

Rusya, ABD ve Çin'den sonra Hindistan da gözünü uzaya dikti.

Hindistan Başbakanı ülkenin bağımsızlığının 75'inci yılında ilk insanlı uzay uçuşunu yapacağını açıkladı.Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesinin 2022 yılına yönelik planlarını açıkladı. Hindistan'ın Uzay Programı'nı duyuran Modi, dört yıl sonra uzaya insan göndermeye başlayacaklarını belirtti.

Çarşamba günü Hindistan Bağımsızlık Günü kutlamalarında konuşma yapan Modi, Hindistan'ın İngiliz sömürgesi olmaktan çıkıp bağımsızlığını kazanmasının 75'inci yılı dolduğunda, "ellerinde Hindistan bayrağı taşıyacak Hindistan'ın kızı ya da oğlunun uzaya gideceğini" belirtti.

Modi'nin açıkladığı uzay programıyla Hindistan, Rusya, ABD ve Çin'in ardından insanlı uzay programı olan dördüncü ülke olacak. 1984 yılında ilk kez bir Hint vatandaşı Sovyetler Birliği'nin bir mekiğiyle uzaya gitmişti.

ABD'nin "Uzay Ordusu" planları

ABD Başkanı Trump, Haziran ayında Uzay Kuvvetleri kuruması talimatı vermişti. Buna göre, Hava Kuvvetleri'nden ayrı olarak özel bir Uzay Kuvvetleri kurulması planlanıyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de geçen hafta konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bir sonraki savaş sahasına hazırlanmanın vakti geldi" diyerek, 2020 yılına kadar tamamlanması gereken hazırlıkları aktardı ve Kongre'den destek istedi.

Trump'ın talimat verdiği Uzay Kuvvetleri'nin kurulabilmesi için Kongre'nin desteği ve gelecek beş yıl içindeki çalışmalar kapsamında 8 milyar dolar gerekiyor.

DW,dpa,AFP/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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