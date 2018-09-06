HABER

Hindistan eşcinsel ilişki yasağını kaldırdı

06.09.2018 12:23 | Son Güncelleme

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, eşcinsel ilişkiyi suç sayan sömürge döneminden kalma yasayı iptal etti.

Hindistan eşcinsel ilişki yasağını kaldırdı

Hindistan'da Yüksek Mahkeme 1861 yılından bu yana yürürlükte olan ve eşcinsel ilişkiyi yasaklayan tartışmalı yasayı iptal etti.

Başyargıç Dipak Misra, yasağın kaldırılma kararıyla ilgili açıklamasında yasağın LGBT topluluğunu huzursuz edici bir silah olarak kullanıldığına dikkat çekti.

Ülke İngiliz sömürge yönetimi altındayken 1861 yılında yürürlüğe giren ceza yasasının 377. maddesi ile "doğanın tabiatına aykırı cinsel ilişki" yasaklanmıştı.

Aktivistler yasağın kaldırılması için 1990'lı yıllardan bu yana kampanya yürütüyordu. Yasak daha önce pek çok kez mahkemeden dönmüştü. Mahkeme kararı LGBTİ toplumunda büyük sevinç yarattı.

Delhi Yüksek Mahkemesi bu yasağı 2009 yılında kaldırmış ancak karar dini ve muhafazakar grupların itirazı sonucu yüksek mahkemeden geri dönmüştü.

Resmi verilere göre 2016 yılında 2 bin 187 vaka, ceza yasasının 377. maddesi kapsamında ele alınırken 7 kişi hüküm giydi, 16 kişi serbest bırakıldı.

AFP/SSB,BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER'Evde kocaman bir boşluk...''Evde kocaman bir boşluk...'
Fransa'dan kritik İdlib açıklaması: Vurmaya hazırızFransa'dan kritik İdlib açıklaması: Vurmaya hazırız
Esad İdlib'i yeniden ateş altına aldıEsad İdlib'i yeniden ateş altına aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kritik görüşmenin ardından Alman basını yazdı: Erdoğan samimiyetini kanıtlamalı

Kritik görüşmenin ardından Alman basını yazdı: Erdoğan samimiyetini kanıtlamalı

Fransa'dan kritik İdlib açıklaması: Vurmaya hazırız

Fransa'dan kritik İdlib açıklaması: Vurmaya hazırız

Esad İdlib'i yeniden ateş altına aldı

Esad İdlib'i yeniden ateş altına aldı

İran'dan nükleer tehdit

İran'dan nükleer tehdit

Uzayın derinliklerinden gelen ses: Canım sebze çekiyor

Uzayın derinliklerinden gelen ses: Canım sebze çekiyor

Japonya'yı Jebi fırtınasının ardından bu kez deprem vurdu

Japonya'yı Jebi fırtınasının ardından bu kez deprem vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.