"Hindistan Eşkiyaları" Hindistan'da gişe rekoru kırdı

İSTANBUL (AA) - Hint asıllı oyuncu, yapımcı ve yönetmen Aamir Khan'ın başrolünde yer aldığı "Hindistan Eşkıyaları" adlı film, vizyona girişinin ilk gününde Hindistan'da gişe rekoru kırdı.

Film Artı'dan yapılan açıklamaya göre, orijinal ismi "Thugs Of Hindostan" olan yapım, gösterime girdiği gün 522 milyon 500 bin Hindistan rupisi ( yaklaşık 39 milyon lira) gişe hasılatı yaptı.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Vijay Krishna Acharya'ın üstlendiği film, aynı zamanda Bollywood'un en yüksek bütçeli filmi olarak belirlendi.

Filmde, Khan'ın yanı sıra Amitabh Bachchan, Katrina Kaif ve Fatima Sana Shaikh yer alıyor.

Aksiyon, dram ve macera türündeki film, Türkiye'de 30 Kasım'da vizyona girecek.

