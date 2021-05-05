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Hindistan felaketi yaşıyor! Solunacak oksijen yok

05.05.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da, artan yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ülke genelinde 688 binden fazla hastanın tedavisi için tıbbi oksijene ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Hindistan felaketi yaşıyor! Solunacak oksijen yok

Times of India'nın haberine göre, Hindistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi, 3 Mayıs tarihi itibarıyla tedavisi süren hasta sayısına bağlı olarak, 585 bin 416 hasta için yatakta, ağır durumdaki 103 bin 308 hasta için de solunum cihazına bağlı oksijen desteği gerektiğini açıkladı.

Merkez, stok sıkıntısı yaşayan eyaletlerden gelen veriler ve ileriye yönelik tahminler ışığında toplam 688 bin 724 hasta için tıbbi oksijen ihtiyacı olduğunu hesapladı.

Tedavisi süren hastaların yüzde 80'ninde hafif ve orta şiddette belirtiler görüldüğünü ve oksijen desteğine ihtiyaç duyulmadığına dikkati çeken merkez yetkilileri, yüzde 17'sinin orta şiddetli solunum sıkıntısı yaşadığı ve oksijen destekli yatakta tedaviye ihtiyaç duyduğu, yüzde 3'ünün durumunun ağır olduğu ve solunum cihazına bağlı sürekli oksijen desteği zorunluluğunun bulunduğunu belirtti.

Hastaların yüzde 20'si için oksijen sağlanması gerektiğini vurgulayan yetkililer, vaka sayısının artmasıyla oksijen ihtiyacının artacağı uyarısında bulundu.

Vakaların yoğun olduğu Maharaştra, Kerala, Karnataka ve Uttar Pradeş eyaletlerinin oksijen ihtiyacının en fazla olduğu yerler olduğu kaydedildi.

VAKA VE ÖLÜMÜN EN ÇOK OLDUĞU ÜLKE

Hindistan, günlük olarak en fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısındaki artış nedeniyle hastanelerdeki doluluk oranının sınıra yaklaştığı ülkede ilaç, oksijen ve tıbbi malzeme sıkıntıları yaşanıyor.

Hindistan'da bugüne dek 20 milyon 638 bin Covid-19 vakası kaydedilirken 225 binden fazla insan yaşamını yitirdi, halen 3 milyon 447 bin 133 hastanın tedavisi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan

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