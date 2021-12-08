Hindistan Genelkurmay Başkanı Helikopter Kazasında Öldü

Hindistan Genelkurmay Başkanı General Bipin Rawat’ı taşıyan askeri helikopter, ülkenin güneyinde düştü. Kazada General Rawat ve eşi dahil 13 yaşamlarını yitirdi.

General Rawat, eşi Madhulika Rawat ve diğer yolcular, Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletindeki bir hava üssünden havalanan Rus yapımı bir askeri helikopterle, tepelik bir bölgede bulunan bir askeri okula gidiyordu. Helikopter, Coonoor kasabası yakınlarında düştü.

Yerel kanallar, kurtarma ekipleri ve ordu personelinin enkazdan çıkarılan cesetleri dik yamaçlardan indirdikleri görüntüleri yayınladı. Helikopterde bulunan 14 kişi içinde sadece bir kişi kazadan sağ kurtuldu ve hastanede tedavi altına alındı.

Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "General Bipin Rawat, eşi Madhulika Rawat ve helikopterde bulunan diğer 11 kişinin hayatını kaybettiği, derin bir üzüntüyle doğrulanmıştır" denildi.

Hindistan hükümetinden iki kaynak, "birkaç cesedin kısa sürede kimlik tespiti yapılamayacak derecede yandığını" kaydetti.

63 yaşındaki Rawat, 2019 yılı sonunda Başbakan Narendra Modi hükümetince Hindistan’ın ilk ‘’Silahlı Kuvvetler Savunma Genelkurmay Başkanı’’ olarak atanmıştı. Bu makam, Hindistan'ın kara, hava ve deniz gücünden oluşan üç askeri hizmet birimini biraraya getirme hedefiyle oluşturulmuştu.

Silahlı kuvvetlerde 40 yıldan fazla deneyime sahip olan General Rawat, 2016 yılı sonunda Hindistan ordusunun başına geçmeden önce Hindistan-Çin sınırında, tartışmalı Keşmir bölgesinde ve Birleşmiş Milletler'in Afrika misyonunda görev yapmıştı.

Başbakan Modi, General Rawat'ın ölümü nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, "Gerçek bir vatansever olan General, silahlı kuvvetlerimizin ve güvenlik aygıtlarımızın modernleştirilmesine büyük katkıda bulundu" dedi.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh de paylaştığı Twitter mesajında General Rawat'ın ölümünü "silahlı kuvvetlerimiz ve ülkemiz için telafi edilemeyecek bir kayıp" olarak nitelendirdi.

Hindistan Hava Kuvvetleri, kazanın nedenine ilişkin soruşturma açılması talimatı verdi.

Hindistan'da çok sayıda Rus yapımı Mi-17 helikopteri halen kullanımda. Bu helikopterler genellikle üst rütbeli askeri personelin ve bakanların ulaşımını sağlamak için kullanılıyor.

