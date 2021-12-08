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Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan askeri helikopter düştü

08.12.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan Genelkurmay Başkanı General Bipin Rawat ile eşini de taşıyan askeri helikopter, Tamil Nadu eyaletinde Conoor kenti yakınlarında düştü. Mi-17V5 tipi Helikopterde, aralarında üst düzey savunma yetkilileri dahil beşi mütettebat 14 kişi bulunduğu bildiriliyor.

Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan askeri helikopter düştü

Hindistan Genelkurmay Başkanı General Bipin Rawat ile eşini de taşıyan askeri helikopter, Tamil Nadu eyaletinde Conoor kenti yakınlarında düştü.

Mi-17V5 tipi Helikopterde, aralarında üst düzey savunma yetkilileri dahil beşi mütettebat 14 kişi bulunduğu bildiriliyor.

Reuters haber ajansına konuşan ancak adları açıklanmayan iki kaynak, Rawat'ın akıbetinin henüz bilinmediğini söyledi.

Ölü ve yaralı sayısı da bilinmiyor.

Hindistan Genelkurmay Başkanı General Bipin Rawat

Hindistan'da kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlıkları 2019 yılı sonunda birleştirilmiş ve 63 yaşındaki eski Kara Kuvvetleri Komutanı Rawat da Hindistan Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştı.

Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kazanın soruşturulduğunu duyurdu.

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