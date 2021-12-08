Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı Taşıyan Helikopter Düştü

Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat’ı taşıyan askeri helicopter ülkenin güneyinde düştü. Kazada en az 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken Genelkurmay Başkanı’nın ölenler arasında olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat’ın bulunduğu helikopterde kendisiyle birlikte eşi ve 10’dan fazla kişinin de bulunduğu belirtiliyor. Ancak yetkililer şu an kazada sadece 4 can kaybı olduğunu belirtirken ölenlerin kimliğinin henüz tespit edilmediğini ifade ediyorlar.

Rawat, Hindistan Başbakanı tarafından 2019 yılında ülkenin Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi. Hindistan Savunma Bakanlığı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

