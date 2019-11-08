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Hindistan hükümeti, Hint kökenli İngiliz yazarın vatandaşlığını iptal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 14:26 | Son Güncelleme

Yeni Delhi yönetimi, Hint kökenli İngiliz yazar Atiş Ali Tasir'in mayıs ayında "Time" dergisinde yayımladığı ve ülkenin Başbakanı Narendra Modi'yi hedef alan "Hindistan'ın Bölücü Şefi" başlıklı yazısı sonrası vatandaşlığını iptal etti - Hindistan İçişleri Bakanlığı Sözcülüğü: - "Vefat eden babasının Pakistanlı olduğunu gizledi" - Tasir: "Babamı gizlememe gerek yoktu. Onun ismi belgelerde ve ben onun hakkında geniş bir şekilde yazdım"

Hindistan hükümeti, Pakistanlı politikacı Selman Tasir ve Hint gazeteci Tavlin Sing'in oğlu, Hint kökenli İngiliz yazar Atiş Ali Tasir'in vatandaşlığını iptal etti.

Mayıs ayında "Time" dergisinde yayımlanan ülkenin Başbakanı Narendra Modi'yi eleştirdiği "Hindistan'ın Bölücü Şefi" başlıklı yazısı sonrası vatandaşlığı iptal edilen Ali Tasir, BBC'ye açıklamalarda bulundu.

Hindistan kökenli farklı ülke vatandaşlarının Hindistan'da süresiz yaşamalarına ve çalışmalarına imkan sağlayan Hindistan Denizaşırı Vatandaşlığı (OIC) statüsü iptal edilen Tasir, hayatının çeşitli dönemlerinde Hindistan'da yaşadığını ve çocukluğunu orada geçirdiğini dile getirdi.

Tasir, Hindistan'da vergi ödediğini, banka hesapları ve biyometrik kimlik numarasına sahip olduğunu aktararak, "2000'den bu yana Hindistan vatandaşlığı belgelerimi saklıyorum." diye konuştu.

Hindistan hükümetince, babasının Pakistanlı olduğunu gizlediği ve eksik bilgi verdiği için vatandaşlığının iptal edildiği belirtilen Tasir, "Babamı gizlememe gerek yoktu. Onun ismi belgelerde ve ben onun hakkında geniş bir şekilde yazdım." ifadelerini kullandı.

Yazar, Hint hükümetinin kendisini "kara listeye" aldığını kaydederek, "Şimdi turist vizesiyle bile Hindistan'a gidemeyeceğim. Büyükannem 90 yaşında ve Hindistan'da yaşıyor. Onu bir daha göremeyeceğim." dedi.

- "Babasının Pakistan kökenli olduğunu gizledi"

Hindistan İçişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Twitter’dan yaptığı açıklamada, yazarın vatandaşlığının iptal edilmesinin yayımlanan eleştiri yazısıyla bir ilgisinin olmadığı, ikinci vatandaşlık için "temel gereksinimlere" ve "gizli bilgilere" uymadığını belirtti.

Tasir'in vefat eden babasının Pakistan kökenli olduğunu gizlediği vurgulanan açıklamada, konuyla ilgili yazara itiraz süresi tanındığı ancak geri dönüş yapılmadığı aktarıldı.

Bakanlık, bu sebeple Atiş Ali Tasir’in vatandaşlığının iptal edildiğini bildirdi.

- "Babamı gizlememe gerek yoktu"

Tasir ise, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın iddialarına itiraz ederek, açıklamaların doğru olmadığını vurguladı.

Elçilikle yaptığı e-posta yazışmalarının görüntüsünü paylaşan yazar, Başkonsolosun kendi cevabını onayladığına işaret etti.

Atiş Ali Tasir'in, geçen mayıs ayında Time dergisinde "Hindistan'ın Bölücü Şefi" başlıklı yazısı sebebiyle vatandaşlıktan çıkarıldığı belirtilirken, Hint hükümeti bu iddiayı reddediyor.

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Atiş Ali Tasir Hindistan Hindistan Başbakanı Narendra Modi ingiltere TİME vatandaşlık

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