Hindistan hükümeti, Hint kökenli İngiliz yazarın vatandaşlığını iptal etti

Hindistan hükümetince, babasının Pakistanlı olduğunu gizlediği ve eksik bilgi verdiği için vatandaşlığının iptal edildiği belirtilen Tasir, "Babamı gizlememe gerek yoktu. Onun ismi belgelerde ve ben onun hakkında geniş bir şekilde yazdım." ifadelerini kullandı.

Tasir, Hindistan'da vergi ödediğini, banka hesapları ve biyometrik kimlik numarasına sahip olduğunu aktararak, "2000'den bu yana Hindistan vatandaşlığı belgelerimi saklıyorum." diye konuştu.

Hindistan kökenli farklı ülke vatandaşlarının Hindistan'da süresiz yaşamalarına ve çalışmalarına imkan sağlayan Hindistan Denizaşırı Vatandaşlığı (OIC) statüsü iptal edilen Tasir, hayatının çeşitli dönemlerinde Hindistan'da yaşadığını ve çocukluğunu orada geçirdiğini dile getirdi.

Hindistan hükümeti, Pakistanlı politikacı Selman Tasir ve Hint gazeteci Tavlin Sing'in oğlu, Hint kökenli İngiliz yazar Atiş Ali Tasir'in vatandaşlığını iptal etti.

Yazar, Hint hükümetinin kendisini "kara listeye" aldığını kaydederek, "Şimdi turist vizesiyle bile Hindistan'a gidemeyeceğim. Büyükannem 90 yaşında ve Hindistan'da yaşıyor. Onu bir daha göremeyeceğim." dedi.

- "Babasının Pakistan kökenli olduğunu gizledi"

Hindistan İçişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Twitter’dan yaptığı açıklamada, yazarın vatandaşlığının iptal edilmesinin yayımlanan eleştiri yazısıyla bir ilgisinin olmadığı, ikinci vatandaşlık için "temel gereksinimlere" ve "gizli bilgilere" uymadığını belirtti.

Tasir'in vefat eden babasının Pakistan kökenli olduğunu gizlediği vurgulanan açıklamada, konuyla ilgili yazara itiraz süresi tanındığı ancak geri dönüş yapılmadığı aktarıldı.

Bakanlık, bu sebeple Atiş Ali Tasir’in vatandaşlığının iptal edildiğini bildirdi.

- "Babamı gizlememe gerek yoktu"

Tasir ise, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın iddialarına itiraz ederek, açıklamaların doğru olmadığını vurguladı.

Elçilikle yaptığı e-posta yazışmalarının görüntüsünü paylaşan yazar, Başkonsolosun kendi cevabını onayladığına işaret etti.

Atiş Ali Tasir'in, geçen mayıs ayında Time dergisinde "Hindistan'ın Bölücü Şefi" başlıklı yazısı sebebiyle vatandaşlıktan çıkarıldığı belirtilirken, Hint hükümeti bu iddiayı reddediyor.

