Hindistan hükümeti, Müslümanlara ayrımcılık yapmakla eleştirilen tartışmalı vatandaşlık yasasını parlamentoya sundu

Hindistan hükümeti, komşusu olan Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan kaçak yollarla gelen gayrimüslimlere af getirerek, vatandaş olmalarının önünü açan tartışmalı yasal düzenlemeyi parlamentoya sundu.

Hindu milliyetçilerin oluşturduğu sağcı Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetine, bu düzenlemeyle Müslümanlara ayrımcılık yaptığı eleştirisi yöneltiliyor.

BJP ise bu düzenlemenin inancı ya da dinle ilgili görüşleri nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan kişileri korumayı hedeflediğini söylüyor.

Bu tasarının parlamentodan geçip geçmemesi, hükümet açısından bir sınav olarak görülüyor. BJP, parlamentonun alt kanadında çoğunluğu elinde tutmasına karşın üst kanatta ise azınlıkta kalıyor. Tasarının yasalaşması için parlamentonun her iki kanadında da kabul edilmesi gerekiyor.

Tasarıda ne var ve neden tartışmalı?

Tasarıyla, 64 yıldır yürürlükte olan ve ülkeye yasadışı girenlerin vatandaş olmasını yasaklayan Vatandaşlık Kanunu'nun değiştirilmesi öngörülüyor.

Bu kanunda yasadışı göçmen, Hindistan'a geçerli pasaport ya da seyahat belgesi olmadan giriş yapan veya ülkede izin verilen süreden uzun kalan yabancı kişiler olarak tanımlanıyor. Yasadışı göçmenler hapis cezasına çarptırılıyor ya da sınır dışı ediliyor.