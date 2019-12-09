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Hindistan hükümeti, Müslümanlara ayrımcılık yapmakla eleştirilen tartışmalı vatandaşlık yasasını parlamentoya sundu

09.12.2019 14:16 | Son Güncelleme

Hindistan hükümeti, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’dan yasadışı yollarla gelen gayrimüslimler için vatandaşlık engelini kaldıran yasal düzenlemeyi parlamentoya sundu. Yasayı eleştirenler, bunun Müslümanlara karşı ayrımcılık yapmak anlamına geldiğini savunuyor.

Hindistan hükümeti, Müslümanlara ayrımcılık yapmakla eleştirilen tartışmalı vatandaşlık yasasını parlamentoya sundu

Hindistan hükümeti, komşusu olan Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan kaçak yollarla gelen gayrimüslimlere af getirerek, vatandaş olmalarının önünü açan tartışmalı yasal düzenlemeyi parlamentoya sundu.

Hindu milliyetçilerin oluşturduğu sağcı Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetine, bu düzenlemeyle Müslümanlara ayrımcılık yaptığı eleştirisi yöneltiliyor.

BJP ise bu düzenlemenin inancı ya da dinle ilgili görüşleri nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan kişileri korumayı hedeflediğini söylüyor.

Bu tasarının parlamentodan geçip geçmemesi, hükümet açısından bir sınav olarak görülüyor. BJP, parlamentonun alt kanadında çoğunluğu elinde tutmasına karşın üst kanatta ise azınlıkta kalıyor. Tasarının yasalaşması için parlamentonun her iki kanadında da kabul edilmesi gerekiyor.

hindistan

Tasarıda ne var ve neden tartışmalı?

Tasarıyla, 64 yıldır yürürlükte olan ve ülkeye yasadışı girenlerin vatandaş olmasını yasaklayan Vatandaşlık Kanunu'nun değiştirilmesi öngörülüyor.

Bu kanunda yasadışı göçmen, Hindistan'a geçerli pasaport ya da seyahat belgesi olmadan giriş yapan veya ülkede izin verilen süreden uzun kalan yabancı kişiler olarak tanımlanıyor. Yasadışı göçmenler hapis cezasına çarptırılıyor ya da sınır dışı ediliyor.

Hazırlanan tasarı ile yasadışı göçmenlerin vatandaş olmalarını yasaklayan düzenlemede değişikliğe gidiliyor.

Bir ikinci önemli değişiklik de vatandaşlık başvurusu için gereken Hindistan'da yaşama ya da federal hükümet için çalışma süresi şartı da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'te azınlık olan altı dini grup için altı yıla indiriliyor.

Yasaya karşı çıkanlar, bu tasarının dışlayıcı olduğunu ve anayasanın laiklik ilkelerine aykırılık taşıdığını söylüyor. İnancın vatandaşlık şartı yapılamayacağını söylüyor.

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