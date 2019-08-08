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"Hindistan hükümeti, Pakistan'ın attığı adımlardan üzüntü duyuyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 17:58 | Son Güncelleme

Hindistan Dışişleri Bakanlığınca, Pakistan'ın dün attığı adımlardan üzüntü duyulduğu bildirildi

Hindistan Dışişleri Bakanlığınca, Pakistan'ın Yeni Delhi yönetimiyle diplomatik ilişki seviyesini düşürme ve ikili ticareti durdurma kararından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "Hindistan hükümeti, Pakistan'ın dün attığı adımlardan üzüntü duyuyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan 370. madde ile ilgili gelişmelerin Hindistan'ın iç meselesi olduğu belirtilirken, diplomatik iletişim kanallarını korumak için Pakistan'a attığı adımları gözden geçirme çağrısında bulunulacağı kaydedildi.

- "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine taşıyacağız"

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e özel statü veren Anayasa'nın 370. maddesini kaldırmasını eleştirerek, "Hindistan'ın Cammu Keşmir kararını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kuruluna taşıyacağız." ifadesini kullanmıştı.

Pakistan Demir Yolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed de Pakistan'ın Lahor kenti ile Hindistan'ın Delhi kentleri arasında hizmet veren Samjhota Ekspresi'nin seferlerinin durdurulduğunu açıklamıştı.

Hindistan'ın kontrolü altındaki Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması gündemiyle Pakistan Başbakanı İmran Han başkanlığında dün toplanan Ulusal Güvenlik Konseyinde (NSC), Hindistan'la diplomatik ilişki seviyesini düşürme ve ikili ticareti durdurma kararı alınmıştı. Bu kararların alınmasından birkaç saat sonra Pakistan, Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370.maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslikle yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolündeki Keşmir'in yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e, "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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