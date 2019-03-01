HABER

Hindistan hükümetinden Cammu Keşmir konusunda tartışmalı kararlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 10:16 | Son Güncelleme

Başbakan Modi'nin kabinesi, bölgede dezavantajlı kişilere diğerleriyle fırsat eşitliği hakkı tanıyan karar aldı - Hindistan İçişleri Bakanlığı, hükümet kararıyla sosyal, dini ve siyasi oluşum Cemaat-i İslami Keşmir'i, Hindistan'ın güvenliğine tehlike olarak adlandırarak yasakladı - Kararların, gelecek günlerde bölgede gösterilere neden olması öngörülüyor

SRİNAGAR (AA) - Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir bölgesiyle ilgili tartışmalı iki karara imza attı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki kabinenin aldığı, bölgede dezavantajlı kişilere diğerleriyle fırsat eşitliği hakkı tanıyan kararın, devlet başkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

Hindistan Maliye Bakanı Arun Jaitley, kararın, Uluslararası Sınırın bitişiğinde, koruma altındaki bölgeler içinde ikamet eden kişilere Keşmir Kontrol Hattı'nda yaşayanlarla eşit eğitim ve iş fırsatları tanıyacağını açıkladı.

Bu arada Hindistan İçişleri Bakanlığı, hükümet kararıyla sosyal, dini ve siyasi oluşum Cemaat-i İslami Keşmir'i, Hindistan'ın güvenliğine tehlike olarak adlandırarak yasakladı. Kararda, Cemaat-i İslami Keşmir'in "ayrılıkçı hareketleri tırmandırma, saldırganlığa destek verme ve şiddeti kışkırtma ihtimali" nedeniyle 5 yıllığına yasaklandığı ifade ediliyor.

Cammu Keşmir'in özerkliğinin ihlali olarak görülen kararların, gelecek günlerde bölgede gösterilere neden olması öngörülüyor.

Hindistan güçleri, Cammu Keşmir'de geçen hafta Cemaat-i İslami Keşmir'in 300'ün üzerinde lideri ve üyesini tutukladı.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesi üzerine de taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet özelliği taşıyor. Pakistan ise kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" adıyla iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan ise BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını istiyor.

- Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.

Yeni Delhi yönetimi, Pakistan'ı saldırıyı düzenleyen teröristleri kollamakla suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı.

Pakistan hükümeti ve ordusu, gerilimin tırmanmasını istemediklerini vurgulamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Pakistan'ı ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlamıştı.

Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya, taraflara itidal telkin etmişti.

Tüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldularTüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular
Mustafa dedenin, tutkusu torunlarına kazak örmekMustafa dedenin, tutkusu torunlarına kazak örmek
Sahte diplomayla kekemelik tedavisi sanığına 165 yıl hapis istemiSahte diplomayla kekemelik tedavisi sanığına 165 yıl hapis istemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir Cemaat-i İslami Keşmir Hindistan tartışmalı kararlar

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

PTT Genel Müdürü görevden alındı

PTT Genel Müdürü görevden alındı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Afyonkarahisar'da 15 kişilik işe 1040 başvuru

Afyonkarahisar'da 15 kişilik işe 1040 başvuru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kültür Bakanı duyurdu! İlk bölümü ziyarete açılıyor

Kültür Bakanı duyurdu! İlk bölümü açılıyor

Sahte diplomayla kekemelik tedavisi sanığına 165 yıl hapis istemi

Sahte diplomalı dolandırıcıya 165 yıl hapis istemi

Bitlis'te polislerin midibüsü devrildi: 13 yaralı

Bitlis'te polislerin midibüsü devrildi: 13 yaralı

Bir ilk oldu! Doğubeyazıt Meryem'i konuşuyor

Bir ilk oldu! Doğubeyazıt Meryem'i konuşuyor

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Günlük burç yorumları 1 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Mart ayında burçlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.