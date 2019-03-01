Hindistan hükümetinden Cammu Keşmir konusunda tartışmalı kararlar

SRİNAGAR (AA) - Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir bölgesiyle ilgili tartışmalı iki karara imza attı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki kabinenin aldığı, bölgede dezavantajlı kişilere diğerleriyle fırsat eşitliği hakkı tanıyan kararın, devlet başkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

Hindistan Maliye Bakanı Arun Jaitley, kararın, Uluslararası Sınırın bitişiğinde, koruma altındaki bölgeler içinde ikamet eden kişilere Keşmir Kontrol Hattı'nda yaşayanlarla eşit eğitim ve iş fırsatları tanıyacağını açıkladı.

Bu arada Hindistan İçişleri Bakanlığı, hükümet kararıyla sosyal, dini ve siyasi oluşum Cemaat-i İslami Keşmir'i, Hindistan'ın güvenliğine tehlike olarak adlandırarak yasakladı. Kararda, Cemaat-i İslami Keşmir'in "ayrılıkçı hareketleri tırmandırma, saldırganlığa destek verme ve şiddeti kışkırtma ihtimali" nedeniyle 5 yıllığına yasaklandığı ifade ediliyor.

Cammu Keşmir'in özerkliğinin ihlali olarak görülen kararların, gelecek günlerde bölgede gösterilere neden olması öngörülüyor.