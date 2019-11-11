Hindistan hükümetine "tutuklu siyasileri serbest bırakın" çağrısı

Cammu Keşmir'deki siyasi partilerden Ulusal Konferans (NC), Hindistan hükümetine, 5 Ağustos'tan bu yana tutuklu bulunan veya ev hapsine alınan tüm siyasetçilerin serbest bırakılması ve bölgedeki politik faaliyetlerin yeniden başlatılması çağrısı yaptı.

Hint haber ajansı Press Trust of India'daki (PTI) habere göre, NC Sekreteri Rattan Lal Gupta, Cammu Keşmir'deki tutuklu politikacılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Siyasetçilerin tutuklanmasını veya ev hapsine alınmasını "benzeri görülmemiş" ve "demokratik olmayan" bir uygulama olarak niteleyen Gupta, "Siyasi liderlerin tutuklanması Hindistan'ın demokratik ahlakına aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Gupta, Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetine, aralarında Cammu Keşmir'in eski eyalet başbakanlarından Faruk Abdullah, Ömer Abdullah ve Mehbuba Müfti gibi isimlerin de bulunduğu tutuklu tüm politikacıların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Cammu Keşmir'e barış ve huzurun gelmesi için bölgedeki politik faaliyetlerin yeniden başlatılmasının elzem olduğunun altını çizen Gupta, bu sebeple tutuklu siyasi liderlerin serbest bırakılmasının "zorunlu" olduğunu kaydetti.