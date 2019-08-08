"Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir kararları tarihi"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Cammu Keşmir'deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, hükümetin bölgeye ilişkin kararlarını "tarihi" olarak nitelendirdi.

NDTV kanalındaki habere göre, televizyonlardan Hindistan halkına hitap eden Modi, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması ve eyaletin iki birlik toprağına bölünmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan 370. maddenin iptal edilmesini ve eyaletin Cammu Keşmir ile Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye bölünmesini "tarihi" olarak nitelendiren Modi, bölge halkı için "yeni bir dönemin başladığı" değerlendirmesini yaptı.

Modi, eyaletle ilgili kararların bölge halkına olumlu değişiklikler getireceğini ifade ederek, bunların Hindistan yasalarının korunması, sanayileşme, turizmde artış ve daha fazla istihdam anlamına geldiğini kaydetti.

Anayasa'nın Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan maddesinin halka kayırmacılık, terörizm ve ayrılıkçılıktan başka bir şey vermediğini söyleyen Modi, son otuz senede 42 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.