Hindistan hükümetinin politikaları Müslümanları neden kaygılandırıyor?

Hindistan'a komşu ülkelerden (Pakistan, Bangladeş ve Afganistan) gelen ve Müslüman olmayan kaçak göçmenlere af getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısı parlamentoda onaylandı.

Muhalifler, 2014'ten bu yana iktidarda olan sağcı Hindu milliyetçisi BJP partisinin lideri Başbakan Narendra Modi'nin attığı ayrımcı adımlara bir yenisinin daha eklendiğini söylüyor.

Modi, bu yılki seçimlerde parlamentodaki sandalye sayısını artırmıştı. Ancak uyguladığı politikalar ülkede ve dünya çapında eleştiriler alıyor.

Bunların başında ise özellikle Müslümanlar olmak üzere "azınlıkların marjinalize edilmesi" iddiaları geliyor. Hindistan'ın 1,3 milyar nüfusunun 200 milyonunu Müslümanlar oluşturuyor.

Dünyanın ikinci en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkede endişeleri körükleyen üç önemli uygulama şunlar oldu:

1. Vatandaşlık Düzenleme Yasası

İki gün içerisinde Hindistan parlamentosunun iki kanadından da geçen bu yasa, Hindistan'ın üç sınır komşusu olan Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan ülkeye kaçak giriş yapan göçmenler, Müslüman değillerse affa uğramalarını öngörüyor.