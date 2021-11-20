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Hindistan'da sel felaketi! En az 35 ölü, 100’den fazla kayıp

20.11.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 35 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de kayboldu. Sel sularına direnemeyen 2 katlı bir ev yıkılırken, o anlar amatör kameraya yansıdı.

Hindistan'da sel felaketi! En az 35 ölü, 100’den fazla kayıp

Hindistan’ın güneyindeki Andhra Pradesh eyaletinde perşembe gününden bu yana etkili olan yoğun yağış, sel felaketini de beraberinde getirdi. En az 5 bölgede meydana gelen seller hayatı felç etti.

YOLLAR KAPANDI

Tirupati ve Kadapa’da demir yolu ile kara yolu trafiği, selin yol açtığı hasar nedeniyle kesintiye uğradı. Selden en çok etkilenen Kadapa kentinde yerel havaalanı ise 25 Kasım’a kadar kapatıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLDÜ

Taşan nehirler ve dereler su baskınlarına neden olurken, altyapıda büyük hasar meydana geldi. Kadapa’da şiddetli yağış sırasında 3 otobüs sel sularında mahsur kalırken, en az 18 kişi hayatını kaybetti. Sel nedeniyle bir binanın çökmesi sonucu 17 kişinin de yaşamını yitirdiği kaydedildi. Çöken binada enkaz altında mahsur kalan 10 kişi kurtarılırken, 2 kişiye halen ulaşılamadı. Eyaletteki bir nehrin ortasında mahsur kalanlar ise Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından helikopterle kurtarıldı.

FELAKET ANI KAMERADA

Tirupati’de ise sularına dayanamayan 2 katlı bir ev yıkılırken, o anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Yetkililerden yapılan açıklamalara göre selin etkili olduğu bölgelerde 100’den fazla kişinin kayıp durumda. Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekipleri, selin vurduğu noktalarda arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Hindistan
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